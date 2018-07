Tour de France 2018, quarta tappa La Baule-Sarzeau: tornano in scena i velocisti. Nuova sfida tra Sagan, Gaviria e Kittel

Quarta tappa per il Tour de France 2018. Dopo la cronometro a squadre di ieri si torna a parlare di volate alla Grande Boucle: 195 km da La Baule a Sarzeau prevalente pianeggianti che vedranno quasi sicuramente in scena nuovamente i velocisti sul finale. Difficile che oggi possa cambiare la Maglia Gialla per il quarto giorno di fila.

Percorso

Poco da segnalare nella prima parte di gara, visto che dopo la partenza da La Baule la strada sarà quasi sempre piatta per i primi 60 km. Poi inizia un tratto con dei leggeri saliscendi e al km 97 è posto lo sprint intermedio di Derval. A 60 km dal traguardo i corridori affronteranno l’unico GPM di giornata, la Côte de Saint-Jean-la-Poterie, un muro di 800 metri con una pendenza vicina all’8%. Qui ci sarà bagarre per mantenere la testa del gruppo ed evitare di staccarsi. Ai -40 km ci sarà lo sprint intermedio di Limerzel, che assegnerà anche gli abbuoni per la classifica generale. Finale tutto pianeggiante con lunghi rettilinei, in cui sarà fondamentale il lavoro dei treni per preparare al meglio la volata conclusiva.

Altimetria

Favoriti

Un successo a testa per Peter Sagan (Bora-hansgrohe) e Fernando Gaviria (Quick-Step Floors). Erano loro i velocisti più attesi prima della partenza e non stanno tradendo le aspettative. C’è la possibilità di fare il bis: sia il campione del mondo che il fenomeno colombiano non sono apparsi però in gran spolvero nella giornata di ieri. Spazio a possibili new entry? Alexander Kristoff (UAE Emirates) e Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) ci hanno provato in Vandea, nella seconda tappa invece strepitoso è stato Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) che per poco non ha beffato lo slovacco. Ci riproverà sicuramente anche Arnaud Démare (FDJ).













