LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: quinta tappa Lorient-Quimper. Finale da classica, sembra la Liegi!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de France 2018, 204 km da Lorient a Quimper. La frazione odierna è particolarmente insidiosa e potrebbe regalare delle grandi soprese anche nella classifica generale. Il percorso ricorda infatti quello di una classica delle Ardenne con la parte centrale caratterizzato da un continuo saliscendi con cinque dure Côte classificate come GPM. Su questi strappi la corsa può davvero esplodere e in particolare la salita di Menez Quelerc’h, posta a 45 km dal traguardo, potrebbe essere lo spartiacque decisivo della tappa.

Ci aspettiamo quindi una grande lotta per la vittoria, ma non è escluso che si muoveranno in prima persona anche gli uomini di classifica. Greg Van Avermaet proverà a regalarsi un successo in maglia gialla, ma per farlo dovrà batter corridori del calibro di Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe, Michael Matthews e Peter Sagan. Attenzione poi anche al nostro Vincenzo Nibali, che potrebbe provare anche a sorprendere i rivali diretti con un attacco nel finale. Una tappa quindi spettacolare e assolutamente da non perdere.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)













