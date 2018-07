LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: Fougères-Chartres. Tappa lunga. Occhio ai ventagli

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Tour de France 2018, 231 km da Fougères a Chartres. La frazione odierna è la più lunga di questa edizione e potrebbe regalare anche dei colpi di scena. Infatti il percorso e prevaletemene pianeggiante, ma la vera insidia sarà rappresentata dal vento. Negli ultimi 40 km ci potrebbero essere delle forti raffiche laterali e in caso di ventagli il gruppo si potrebbe sprezzare, come avvenuto nella tappa di ieri.

Gli uomini di classifica dovranno quindi fare molta attenzione, per evitare di perdere secondi preziosi per la classifica generale. La lotta per la vittoria di tappa dovrebbe essere invece tra i velocisti, con l’atteso duello tra Peter Sagan e Fernando Gaviria, entrambi già a quota due successi. Chi proverà ad inserirsi in questa sfida sarà il nostro Sonny Colbrelli, pronto finalmente al grande acuto, oltre ad André Greipel, Marcel Kittel e molti altri.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della settima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. Buon divertimento!













