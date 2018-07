LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: Dreux-Amiens. Sagan e Gaviria ci riprovano, occhio a Groenewegen

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Tour de France 2018, 181 km da Dreux ad Amiens Métropole. Nel giorno della festa nazionale francese ci aspettiamo di assistere ad un’altra grande battaglia tra i velocisti. Il percorso odierno è infatti quasi totalmente pianeggiante, ma attenzione all’insidia del vento, che in queste ultime tappe ha spesso creato dei problemi agli uomini di classifica e quindi potrebbero esserci anche dei colpi di scena.

Allo sprint ci attendiamo un altro duello tra Peter Sagan e Fernando Gaviria, entrambi a caccia del terzo centro in questo Tour, ma Dylan Groenewegen, dopo la vittoria di ieri, proverà a beffare di nuovo gli avversari. Sarà poi una giornata speciale per Arnaud Démare, che cercherà di fare gioire tutti i tifosi francesi. Ci proveranno anche André Greipel, Marcel Kittel e i nostri Andrea Pasqualon e Sonny Colbrelli.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. Buon divertimento! (Foto: Marian Weyo / Shutterstock.com)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA