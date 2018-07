Ciclismo, Europei juniores 2018: Antonio Tiberi bronzo nella cronometro. Doppietta belga, vince Evenepoel

Altra medaglia per l’Italia agli Europei giovanili di ciclismo in corso di svolgimento a Brno (Repubblica Ceca). Dopo il trionfo di Vittoria Guazzini nella prova contro il tempo di ieri, oggi Antonio Tiberi ha conquistato un bel bronzo nella cronometro juniores: prova eccezionale per l’azzurro, al primo anno in questa categoria, che ha chiuso a 40” dal vincitore Remco Evenepoel. Il belga, grande favorito della vigilia, ha coperto i 24 chilometri del percorso con il tempo di 29’51”. Il fiammingo, che qualche grande appassionato di calcio ricorderà per il suo recente passato nelle giovanili di Anderlecht e PSV, ha inflitto 24 secondi di distacco al connazionale Ilan Van Wilder.

A certificare la bontà del terzo posto di Tiberi vanno annoverati i 40 secondi che l’italiano ha rifilato al quarto classificato, il tedesco Michel Hessmann. A completare la top ten ci sono lo svizzero Alexandre Balmer, l’ucraino Ruslan Koshoviy, lo spagnolo Carlos Rodriguez Cano, l’altro ucraino Oleg Kanaka, l’olandese Manuel Michielsen e il polacco Damian Papierski.













(foto profilo Facebook Antonio Tiberi)