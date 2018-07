LIVE Moto2, GP Germania 2018 in DIRETTA: prove libere. Risultati in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Germania di Moto2. Si riparte dopo la gara di Assen, che ha visto Francesco Bagnaia tornare alla vittoria dopo un weekend da dominatore. L’italiano ha portato a 16 punti il suo vantaggio su Miguel Oliveira, che cercherà di rispondere al Sachsenring dopo una prova opaca in Olanda. Gli altri nomi in lizza per la vittoria saranno i soliti: da Alex Marquez, sul podio ad Assen, a Lorenzo Baldassarri, con il solito Joan Mir, vincitore qui lo scorso anno in Moto3, pronto ad inserirsi.

Sarà una lunga giornata, che comincerà alle 10.55 con le prove libere 1 e proseguirà alle 15.05 con le prove libere 2. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Germania di Moto2!

