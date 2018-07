LIVE Wimbledon 2018, Nadal-Djokovic in DIRETTA: si riparte! In palio la finale

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della prosecuzione di Novak Djokovic-Rafael Nadal: oggi, sabato 14 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per la conclusione della seconda delle semifinali del torneo di singolare maschile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, ci sarà la fine della sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal.

Ieri il serbo ha vinto per 6-4 il primo set, mentre l’iberico ha fatto suo il secondo per 6-3. Bello e lunghissimo il terzo set, che si è concluso al tie break in favore di Djokovic per 11-9. Oggi Nadal è spalle al muro: deve vincere entrambi i parziali. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Novak Djokovic-Rafael Nadal, conclusione della seconda semifinale del terzo torneo stagionale dello Slam. Si inizia alle ore 14.00 (Foto: Alessio Marini)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA