Classifica Tour de France 2018, Greg Van Avermaet in maglia gialla. Nibali tallona Froome, Daniel Martin perde tanto

Qualche cambiamento nella classifica generale del Tour de France 2018 dopo l’ottava tappa. Il belga Greg Van Avermaet mantiene la maglia gialla con appena tre secondi di vantaggio su britannico Geraint Thomas ed otto sull’americano Tejay Van Garderen. Perdono terreno il francese Julian Alaphilippe e l’irlandese Daniel Martin a causa di una caduta. Vincenzo Nibali, migliore degli italiani, si trova ad appena 6″ dal britannico Chris Froome. Domani, con la frazione sul pavé della Parigi-Roubaix, la graduatoria è destinata ad essere sconvolta.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2018 (DOPO L’OTTAVA TAPPA)

1 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 32H 43′ 00” – B : 6” –

2 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 32H 43′ 07” + 00H 00′ 07” B : 3” –

3 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 32H 43′ 09” + 00H 00′ 09” – –

4 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK – STEP FLOORS 32H 43′ 16” + 00H 00′ 16” B : 6” –

5 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 32H 43′ 22” + 00H 00′ 22” – –

6 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 32H 43′ 49” + 00H 00′ 49” – –

7 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 32H 43′ 55” + 00H 00′ 55” B : 4” –

8 RAFAL MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 32H 43′ 56” + 00H 00′ 56” – –

9 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 32H 43′ 57” + 00H 00′ 57” – –

10 RICHIE PORTE 81 BMC RACING TEAM 32H 43′ 57” + 00H 00′ 57” – –

11 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 32H 43′ 59” + 00H 00′ 59” – –

12 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 32H 44′ 06” + 00H 01′ 06” – –

13 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 32H 44′ 06” + 00H 01′ 06” – –

14 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 32H 44′ 07” + 00H 01′ 07” – –

15 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN – MERIDA 32H 44′ 12” + 00H 01′ 12” – –

16 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 32H 44′ 21” + 00H 01′ 21” – –

17 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 32H 44′ 22” + 00H 01′ 22” – –

18 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 32H 44′ 26” + 00H 01′ 26” B : 3” –

19 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 32H 44′ 27” + 00H 01′ 27” – P : 00′ 20”

20 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 32H 44′ 30” + 00H 01′ 30” – –

21 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 32H 44′ 34” + 00H 01′ 34” – –

22 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 32H 44′ 49” + 00H 01′ 49” – –

23 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 32H 45′ 01” + 00H 02′ 01” – –

24 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 32H 45′ 06” + 00H 02′ 06” – –

25 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN – MERIDA 32H 45′ 12” + 00H 02′ 12” – –

26 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 32H 45′ 14” + 00H 02′ 14” – –

27 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 32H 45′ 17” + 00H 02′ 17” – –

28 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 32H 45′ 26” + 00H 02′ 26” – –

29 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 32H 45′ 37” + 00H 02′ 37” – –

30 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 32H 45′ 46” + 00H 02′ 46” B : 36” –

31 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 32H 45′ 47” + 00H 02′ 47” B : 10” –

32 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA – FDJ 32H 46′ 02” + 00H 03′ 02” – –

33 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 32H 46′ 24” + 00H 03′ 24” B : 6” –

34 ALEXIS VUILLERMOZ 28 AG2R LA MONDIALE 32H 46′ 46” + 00H 03′ 46” – –

35 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 32H 47′ 01” + 00H 04′ 01” – –

36 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 32H 47′ 06” + 00H 04′ 06” B : 3” –

37 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 32H 47′ 07” + 00H 04′ 07” – –

38 JULIEN SIMON 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 32H 47′ 11” + 00H 04′ 11” – –

39 ANDREA PASQUALON 216 WANTY – GROUPE GOBERT 32H 47′ 20” + 00H 04′ 20” – –

40 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 32H 47′ 25” + 00H 04′ 25” B : 1” –

41 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 32H 47′ 25” + 00H 04′ 25” – –

42 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 32H 47′ 56” + 00H 04′ 56” – –

43 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 32H 48′ 04” + 00H 05′ 04” – –

44 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY – GROUPE GOBERT 32H 48′ 13” + 00H 05′ 13” – –

45 EDVALD BOASSON HAGEN 132 TEAM DIMENSION DATA 32H 48′ 29” + 00H 05′ 29” – –

46 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN – MERIDA 32H 48′ 54” + 00H 05′ 54” B : 12” –

47 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 32H 49′ 03” + 00H 06′ 03” – –

48 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON – SCOTT 32H 49′ 07” + 00H 06′ 07” – –

49 DANIEL OSS 116 BORA – HANSGROHE 32H 49′ 36” + 00H 06′ 36” – –

50 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 32H 49′ 39” + 00H 06′ 39” – –

51 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 32H 50′ 02” + 00H 07′ 02” – –

52 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 32H 50′ 32” + 00H 07′ 32” – –

53 REIN TAARAMÄE 188 DIRECT ENERGIE 32H 50′ 53” + 00H 07′ 53” – –

54 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA – FDJ 32H 50′ 57” + 00H 07′ 57” – –

55 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 32H 50′ 58” + 00H 07′ 58” – –

56 MARCUS BURGHARDT 113 BORA – HANSGROHE 32H 51′ 02” + 00H 08′ 02” B : 1” –

57 THOMAS DEGAND 212 WANTY – GROUPE GOBERT 32H 51′ 03” + 00H 08′ 03” – –

58 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN – MERIDA 32H 51′ 29” + 00H 08′ 29” – –

59 ROMAIN HARDY 44 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 32H 51′ 30” + 00H 08′ 30” – –

60 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA – FDJ 32H 51′ 49” + 00H 08′ 49” – –

61 JENS KEUKELEIRE 175 LOTTO SOUDAL 32H 52′ 40” + 00H 09′ 40” – –

62 MARCO MINNAARD 214 WANTY – GROUPE GOBERT 32H 53′ 05” + 00H 10′ 05” B : 3” –

63 MARCO MARCATO 96 UAE TEAM EMIRATES 32H 53′ 13” + 00H 10′ 13” – –

64 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 32H 53′ 19” + 00H 10′ 19” B : 1” –

65 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 14 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 32H 53′ 29” + 00H 10′ 29” – –

66 JACK BAUER 62 MITCHELTON – SCOTT 32H 54′ 07” + 00H 11′ 07” B : 3” –

67 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 32H 54′ 09” + 00H 11′ 09” – –

68 JULIEN BERNARD 192 TREK – SEGAFREDO 32H 54′ 22” + 00H 11′ 22” – –

69 ROMAIN SICARD 187 DIRECT ENERGIE 32H 54′ 23” + 00H 11′ 23” – –

70 JASPER STUYVEN 198 TREK – SEGAFREDO 32H 54′ 32” + 00H 11′ 32” – –

71 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 32H 54′ 48” + 00H 11′ 48” B : 2” –

72 PAUL MARTENS 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 32H 55′ 01” + 00H 12′ 01” – –

73 GREGOR MÜHLBERGER 115 BORA – HANSGROHE 32H 55′ 03” + 00H 12′ 03” – –

74 CHAD HAGA 35 TEAM SUNWEB 32H 55′ 54” + 00H 12′ 54” – –

75 NIKIAS ARNDT 33 TEAM SUNWEB 32H 56′ 01” + 00H 13′ 01” – –

76 YOANN OFFREDO 215 WANTY – GROUPE GOBERT 32H 56′ 24” + 00H 13′ 24” B : 2” –

77 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 32H 56′ 26” + 00H 13′ 26” – –

78 JOSÉ ROJAS 76 MOVISTAR TEAM 32H 56′ 28” + 00H 13′ 28” – –

79 TONY GALLOPIN 25 AG2R LA MONDIALE 32H 56′ 29” + 00H 13′ 29” – –

80 NILS POLITT 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 32H 56′ 49” + 00H 13′ 49” – –

81 MARC SOLER 77 MOVISTAR TEAM 32H 57′ 03” + 00H 14′ 03” – –

82 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 32H 57′ 06” + 00H 14′ 06” – –

83 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 133 TEAM DIMENSION DATA 32H 57′ 12” + 00H 14′ 12” – –

84 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 32H 57′ 15” + 00H 14′ 15” – –

85 DION SMITH 217 WANTY – GROUPE GOBERT 32H 57′ 17” + 00H 14′ 17” – –

86 LAURENT PICHON 47 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 32H 58′ 04” + 00H 15′ 04” – –

87 KOEN DE KORT 193 TREK – SEGAFREDO 32H 58′ 37” + 00H 15′ 37” – –

88 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 32H 58′ 49” + 00H 15′ 49” – –

89 GIANNI MOSCON 5 TEAM SKY 32H 58′ 53” + 00H 15′ 53” – –

90 MICHAEL GOGL 195 TREK – SEGAFREDO 32H 59′ 09” + 00H 16′ 09” – –

91 LAURENS TEN DAM 37 TEAM SUNWEB 32H 59′ 17” + 00H 16′ 17” – –

92 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 32H 59′ 25” + 00H 16′ 25” – –

93 TOBIAS LUDVIGSSON 155 GROUPAMA – FDJ 32H 59′ 31” + 00H 16′ 31” – –

94 KRISTIJAN KOREN 56 BAHRAIN – MERIDA 32H 59′ 58” + 00H 16′ 58” – –

95 SEP VANMARCKE 18 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 33H 00′ 15” + 00H 17′ 15” – –

96 PAVEL KOCHETKOV 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 33H 00′ 20” + 00H 17′ 20” – –

97 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 33H 00′ 38” + 00H 17′ 38” – –

98 JEROME COUSIN 184 DIRECT ENERGIE 33H 00′ 41” + 00H 17′ 41” B : 3” –

99 FLORIAN VACHON 48 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 33H 00′ 46” + 00H 17′ 46” – –

100 FRANCO PELLIZOTTI 57 BAHRAIN – MERIDA 33H 01′ 42” + 00H 18′ 42” – –













Foto: Valerio Origo