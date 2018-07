Tour de France 2018, le previsioni meteo della tappa di Roubaix. Rischio pioggia sul pavé? Il tempo nell’Inferno del Nord

Domenica 15 luglio si disputerà la nona tappa del Tour de France 2018, temutissima da tutti i ciclisti perché prevede ben 22 chilometri sul pavé nei pressi di Roubaix, ricalcando il percorso finale della grande Classica (ma senza il Carrefour de l’Arbre). Si preannuncia grande spettacolo per una frazione che sicuramente riscriverà la classifica generale prima del giorno di riposo e delle attese ascese alpine e pirenaiche: sulle pietre dell’Inferno del Nord faranno fatica tutti i big e chi ha la gamba può fare la differenza nei confronti degli avversari diretti per la conquista della maglia gialla finale a Parigi.

Quattro anni fa la tappa sul pavé sorrise a Vincenzo Nibali che si involò verso l’apoteosi conclusiva. Lo Squalo proverà a replicarsi e cercherà di guadagnare tempo prezioso nei confronti di Chris Froome e di tutti gli altri big. Le previsioni meteo sono di grande conforto per gli atleti perché sicuramente non pioverà, dunque non ci sarà fango e i tratti in pavé saranno più semplici rispetto a quando il diluvio si abbatte su questa zona della Francia.

Lungo i 155 chilometri tra Arras e Roubaix splenderà il sole con temperature anche attorno ai 30 °C: il problema non sarà la pioggia ma il caldo, di sicuro i tratti in pavé saranno "puliti" e non fangosi. Non c'è proprio possibilità di perturbazioni, le probabilità di pioggia sono attorno al 5% per tutta la giornata.













Foto: Marian Weyo / Shutterstock.com