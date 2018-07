LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: Arras-Roubaix. L’Inferno del pavé può decidere la classifica. Nibali pronto alla battaglia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa del Tour de France 2018, 156 km da Arras a Roubaix. Oggi si svolgerà una delle frazioni chiave di questa 105ma edizione della Grande Boucle. Infatti il durissimo percorso sul pavé potrebbe ribaltare la classifica generale e risultare decisivo per chi vorrà salire sul podio finale di Parigi. Si correrà sulle strade della mitica Parigi-Roubaix con i corridori che dovranno affrontare ben 15 settori in pavé per un totale di 21,7 km sulle pietre. Tra questi troveremo anche Mons-en-Pévèle, posto a 50 km dal traguardo, che potrebbe essere il momento di svolta della corsa.

Assisteremo quindi ad una battaglia spettacolare sia per la vittoria di tappa che tra i big della generale. Il nostro Vincenzo Nibali, che nel 2014 inizio proprio sul pavé la strada verso la conquista della maglia gialla, proverà a fare la differenza anche oggi e staccare i rivali diretti. Chris Froome sfrutterà invece la forza della sua squadra per evitare pericoli, mentre potrebbe essere una giornata molto difficile per gli scalatori. Greg Van Avermaet cercherà di difendere la maglia gialle e lottare anche per la vittoria, sfidando corridori come Peter Sagan, Niki Terpstra, Jasper Stuyven e molti altri. Una tappa quindi imperdibile, che potrete vivere fin dalle prime pedalate con noi. Potrebbe fare molta fatica, invece, uno scalatore puro come il francese Romain Bardet. Non sarà una giornata semplice neppure per il colombiano Nairo Quintana. Le pietre possono davvero decidere questa Grande Boucle.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della nona tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti minuto per minuto per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.15. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)

La tappa di oggi – La classifica generale – La classifica generale dei favoriti













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA