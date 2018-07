LIVE Tour de France 2018, Arras-Roubaix in DIRETTA: si ritira Porte! Bardet in ritardo, colpi di scena a raffica

Buongiorno e benvenuti con la DIRETTA LIVE della nona tappa del Tour de France 2018: si scrive la storia della Grande Boucle numero 105 con uno dei primi punti di svolta. Infatti si disputa oggi la Arras-Roubaix, di 156,5 chilometri, 21,7 dei quali saranno sull’attesissimo pavé dell’Inferno del Nord. Quindici settori, con un paio davvero duri, dove i corridori si sfideranno sulle pietre. Doppia sfida oggi: quella per la vittoria di tappa, che vedrà protagonisti sicuramente gli uomini da classiche come il campione del mondo Peter Sagan, in maglia verde, ed il campione olimpico Greg Van Avermaet, in maglia gialla, ma non solo. In chiave classifica generale si punterà a perdere il meno possibile: coloro che non amano le pietre potranno davvero rischiare di andare in crisi. Fondamentale per il nostro Vincenzo Nibali provare a guadagnare sui rivali diretti, sfruttando una maggiore attitudine, come dimostrato quattro anni fa.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della nona tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti minuto per minuto per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.15. Buon divertimento!

SUBITO UN COLPO DI SCENA: SI RITIRA RICHIE PORTE. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’













13.59 101 km all’arrivo. Bardet, con l’aiuto di due compagni di squadra, si riporta a 35″ dal gruppo maglia gialla.

13.57 Inizia il secondo tratto di pavé per i fuggitivi, Eswars-Paillencourt (1600 metri), 2 stellette di difficoltà. Bardet si ferma ancora per cambiare la bicicletta.

13.56 Anche Gianni Moscon si è staccato dal gruppo maglia gialla, brutta perdita per Chris Froome.

13.55 GIA’ UN MINUTO DA RECUPERARE PER BARDET! Si mette malissimo per il francese, forse il meno adatto al pavé tra i favoriti…

13.54 COLPO DI SCENA! Ha forato Romain Bardet! Ora il francese dovrà faticare tantissimo per rientrare! Finisce ora il primo settore…Sta succedendo di tutto e mancano ancora 105 km all’arrivo…

13.53 Vincenzo Nibali nelle prime posizioni.

13.51 La Bora-Hangrohe di Sagan imbocca davanti il primo tratto di pavé. Gruppo già allungatissimo!

13.50 La maglia gialla Van Avermaet nelle prime posizioni del plotone.

13.49 Una stelletta di difficoltà per questo settore, è abbastanza facile.

13.48 PRIMO SETTORE DI PAVE’! I fuggitivi viaggiano con 3’18” sul gruppo maglia gialla!

🏁- 109 km

We enter the 1st cobbled sector of the stage! 😈

On entre dans le 1er secteur de l'étape ! 😈

⏱ 3'20"#TDF2018 pic.twitter.com/Gv4yfzg0GP — Le Tour de France (@LeTour) July 15, 2018

13.47 Sta per iniziare il primo settore in pavé…