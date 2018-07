Tour de France 2018: CLAMOROSO Richie Porte, botta alla clavicola e ritiro! Caduta fatale, lascia uno dei favoriti per la maglia gialla

Clamoroso colpo di scena al Tour de France, subito nelle prime battute della temutissima nona tappa sul pavé. I primi chilometri della Arras-Roubaix si sono rivelati fatali per Richie Porte che è gravemente caduto a terra attorno al decimo chilometro: brutta botta alla clavicola dell’australiano che si è rialzato dolorante e in lacrime, incapace di proseguire la propria avventura nella Grande Boucle.

Uno dei grandi favoriti per vestire la maglia gialla a Parigi è stato costretto al ritiro in avvio di questa nona frazione sulle pietre dell’Inferno del Nord, crocevia importantissimo per tutti gli uomini di classifica e per chi punta a un risultato di prestigio nella corsa a tappe più importante al mondo. Il 33enne della BMC, già quinto due anni fa, puntava a fare bene ed era particolarmente accreditato ma la sfortuna si è accanita contro di lui. Il Tour de France nasconde insidie in ogni chilometro e la tappa sul pavé deve ancora entrare nel vivo.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dana Gardner shutterstock