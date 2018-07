LIVE MotoGP, GP Germania 2018 in tempo reale – La DIRETTA della gara

Oggi domenica 15 luglio si corre il GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Marc Marquez è il grande favorito per la vittoria al Sachsenring, il Campione del Mondo ha trionfato nelle ultime otto occasioni su questo tracciato e va a caccia del nono sigillo: il pilota della Honda scatterà dalla pole position e proverà ad andare subito in fuga per allungare ulteriormente nella classifica generale. Lo spagnolo dovrà però stare attento alle Ducati che sembrano in grandissima forma: Danilo Petrucci, Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso possono puntare al bersaglio grosso anche se servirà una vera e propria impresa. E non va mai sottovalutato Valentino Rossi che è in difficoltà ma che può piazzare la zampata.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.