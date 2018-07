LIVE Tour de France 2018, Albertville-La Rosière Espace San Bernardo in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018. Seconda giornata alpina per la Grande Boucle che affronta un percorso molto breve ma intensissimo: si parte da Albertville per giungere all’arrivo in salita di La Roisière Espace San Bernardo al termine di 108,5km. Davvero molte le insidie e i pericoli: si attraversano due GPM di Hors Categorie nei primi 60km, il Montée de Bisanne (12,4km all’8,2%) e il Col du Pré (12,6km al 7,7%); subito dopo il Cormet de Roseland di seconda categoria (5,7km al 6,5%) e una lunghissima scollinata prima di affrontare l’ascesa finale di quasi 18km con pendenza media del 5,8% e punte superiori al 9% nella parte centrale.

Si potrebbe scombussolare la classifica generale: il Team Sky proverà a tenere la corsa chiusa per Chris Froome e Geraint Thomas, che proverà a strappare la maglia gialla a Greg Van Avermaet. In casa Italia si punta tutto su Vincenzo Nibali: il capitano della Bahrain-Merida proverà a scalare la graduatoria. Spazio ovviamente anche alla Movistar con il tris d’assi Quintana-Landa-Valverde.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.30. Buon divertimento! Foto: Pier Colombo

