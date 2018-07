LIVE Italia-Germania, Europei hockey pista in DIRETTA: azzurri per il poker di vittorie

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Germania, quarta partita degli azzurri nel gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri sono reduci da tre vittorie nelle prime tre partite e oggi, mercoledì 18 luglio, sfidano i tedeschi in un confronto determinante per stabilire la griglia dei quarti di finale, ormai in cassaforte per entrambe le squadre. I ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti hanno bisogno di una vittoria per garantirsi un abbinamento più agevole nella fase ad eliminazione diretta, ma i tedeschi sono avversari da prendere con le molle e hanno già schiantato l’Olanda e il Belgio, prima di cedere contro la corazzata spagnola. Tihel e Zilken si sono rivelati finora due autentiche macchine da gol, ma l’attacco dell’Italia è decisamente competitivo e pronto a far faville anche contro la compagine teutonica. Il tridente del Lodi, composto da Alessandro Verona, Giulio Cocco e Andrea Malagoli, sta mettendo in crisi le difese avversarie, mentre Marco Pagnini e Federico Ambrosio rappresentano due validissimi partner offensivi per un gruppo che ha trovato anche nel difensore Davide Banini una chiave tattica straordinaria per la manovra offensiva. Seguite con noi, a partire dalle ore 17.30, le emozioni del match tra Italia e Germania minuto per minuto attraverso la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













Foto: Cattini / CERH