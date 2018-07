LIVE Scherma, Mondiali 2018 in DIRETTA: Mara Navarria avanti nella spada. Si fermano Fiamingo e Montano

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di scherma a Wuxi. Oggi si assegneranno le prime medaglie con le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile. Subito l’occasione per l’Italia di provare a sbloccare il suo medagliere in questa rassegna iridata in terra cinese. In pedana per le spadiste scenderanno Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, mentre tra gli sciabolatori toccherà a Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano.

La diretta di OA Sport comincerà alle ore 7.00. Non perdetevi nulla di una domenica che potrebbe già regalare le prime medaglie azzurre ai Mondiali di scherma a Wuxi

7.19: Al momento questi sono gli ottavi di finale della spada femminile: Navarria-Holmes, Staehli (Sui)-Pochkalova (Rus), Hurley (Usa)-Andryushina (Rus), Bezhura (Ukr)-Popescu (Rou),

7.18: Bella vittoria, invece, per Enrico Berrè che ha superato 15-8 il georgiano Beka Bazadze e ora affronterà il russo Danilenko

7.17: Brividi per Luigi Samele che ha battuto 15-14 il rappresentante di Hong Kong Low e ora affronterà l’ungherese Huebers

7.15: Il livornese è stato sconfitto 15-13 nella sfida con il francese Lambert e dunque per lui niente derby con Luca Curatoli che ha sconfitto 15-8 il britannico Webb e affronterà Lambert

7.13: Nel torneo di sciabola maschile, dopo il primo turno ad eliminazione diretta, tre italiani avanti, Berrè, Samele e Curatoli, mentre si ferma subito Aldo Montano

7.11: Purtroppo l’Italia perde anche la sua penultima carta: Giulia Rizzi esce sconfitta 15-14 dalla francese Epee ed esce ai sedicesimi di finale. Dal punteggio di 10-9 solo colpi doppi che hanno favorito la transalpina

7.08: Delusione per Rossella Fiamingo che, dopo aver superato il primo turno, battendo 15-6 Fernandez Calleja, si è fermata ai sedicesimi, sconfitta 15-8 dalla rumena Popescu

7.05: Giulia Rizzi, dopo aver vinto 15-11 il derby del primo turno contro Alberta Santuccio, ora sta gareggiando contro la francese Epee per conquistare gli ottavi. Epee è avanti 14-13

7.00: Mara Navarria nel primo turno ha superato 15-9 la ungherese Kun, poi nel secondo turno (sedicesimi di finale) ha battuto 15-11 la francese Mallo e tra poco negli ottavi affronterà la statunitense Holmes

6.57: Nella spada femminile Mara Navarria è negli ottavi di finale, Laura Rizzi sta gareggiando nei sedicesimi, Santuccio e Fiamingo sono già fuori

6.55: Buongiorno agli appassionati di scherma. Si assegnano oggi le prime due medaglie del Mondiale di scherma a Wuxi. le eliminatorie sono iniziate alle 2.30 ora italiana. Vediamo gli aggiornamenti

Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti