LIVE MotoGP, GP Olanda 2018 in DIRETTA: warm-up. Valentino Rossi affina i dettagli verso la gara!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Olanda 2018, ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. In questo turno le squadre ed i piloti lavoreranno sui piccoli dettagli per giungere al momento della gara nel migliore dei modi. Valentino Rossi terzo nelle qualifiche punta al podio e magari al successo in un round che lo ha visto protagonista in passato, totalizzando dieci vittorie. L’avversario numero uno è Marc Marquez, autore della pole e quello che nel corso dei turni ha fatto vedere il passo migliore. Il centauro della Honda, dunque, potrebbe essere il riferimento. Da osservare poi la coppia Ducati formata da Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, in lizza per le posizioni che contano e da prendere in grande considerazione

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Olanda 2018, ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.40. La gara prenderà il via alle 14.00. Buon divertimento!

IL PROGRAMMA – GRIGLIA DI PARTENZA













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI