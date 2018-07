LIVE Moto3, GP Olanda 2018 in DIRETTA: Canet il migliore nel warm-up, Bastianini quarto e problema tecnico per Bezzecchi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del GP d’Olanda. Sarà la solita grande battaglia ad Assen. La pole position è di Jorge Martin, deciso ad invertire la rotta negativa che lo ha visto autore di tre zeri nelle ultime quattro gare. Lo spagnolo avrà una buona opportunità, perché qui è molto veloce e perché Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, partirà ottavo. Ci saranno però altri due italiani in prima fila, ovvero Enea Bastianini e Nicolò Bulega, tornato nel gruppo di testa dopo un avvio di campionato difficilissimo. La lotta sarà apertissima.

La gara inizierà alle 11.00, ma prima alle 8.40 ci sarà il warm up. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del GP d’Olanda!

Le qualifiche – Il programma













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

9.03: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE della Moto3, ci ritroveremo per la gara alle 11.00.

9.02: Di seguito l’aggiornamento dei tempi della Moto3:

POS # RIDER GAP 1 44 A. CANET 1:42.566 2 27 K. TOBA +0.153 3 88 J. MARTIN +0.277 4 33 E. BASTIANINI +0.320 5 5 J. MASIA +0.419 6 84 J. KORNFEIL +0.492 7 17 J. MCPHEE +0.496 8 21 F. DI GIANNANTONIO +0.716 9 72 A. LOPEZ +0.754 10 12 M. BEZZECCHI +0.827

9.01: Canet si conferma il migliore in questo warm-up con 153 millesimi di vantaggio su Toba e 277 su Martin. Il migliore degli italiani è Bastianini a 419 millesimi.

9.00: BANDIERA A SCACCHI

8.58: Canet!! 1’42″934 che si porta in vetta con 51 millesimi di vantaggio su Masia e 102 su Martin.

8.56: Attenzione!!! Caduta in curva 5 per McPhee: perdita d’anteriore secca per lui.

8.53: McPhee si porta in seconda posizione con 26 millesimi di ritardo da Martin, mentre Di Giannantonio è quinto a 246 dal leader spagnolo.

8.50: Nel frattempo miglior tempo per Martin in 1’43″086 con 302 millesimi di vantaggio su Bastianini e 343 su Canet.

8.48: Bezzecchi che realizza di avere il problema e va lungo in curva 1. Scende dalla moto il centauro italiano che perderà questo warm-up. Tecnici del team KTM che dovranno lavorare alacremente per prepararsi per la gara.

8.47: Bezzecchi realizza il quarto tempo a 166 millesimi da Canet. C’è però del fumo dalla moto della KTM del centauro italiano. Situazione molto pericolosa perché il centauro italiano sta lasciando dell’olio in pista.

8.45: Canet migliora il crono e si porta in vetta in 1’43″695 con 270 millesimi di vantaggio ma la pista si sta gommando per cui tanti piloti pronti a mettersi in evidenza.

8.43: Si vanno a formare i soliti “trenini” nella minima cilindrata. Arbolino ottiene il miglior crono in 1’43″965 che, dopo aver realizzato il tempo, è andato lungo nella curva 4.

8.41: Installation lap per tutti i piloti in pista.

8.40: SEMAFORO VERDE!!!

8.36: Cercherà di recuperare posizioni Marco Bezzecchi, autore di un errore nel time-attack ieri nel momento decisivo. Dall’ottava casella, il leader del Mondiale non potrà concedersi troppi tentennamenti, per non perdere il “treno”.

8.31: Il meteo è molto buono ad Assen: sole e temperature ideali per girare.

8.27: Gli italiani però non staranno a guardare per contendere allo spagnolo lo scettro all’iberico: Enea Bastianini guida la truppa degli italiani.

8.24: Jorge Martin nonostante la rovinosa caduta dei turni di libere è stato capace di conquistare la pole position, confermando ancora una volta le sue qualità nel giro secco.

8.22: Attendiamoci un turno di prove interessanti, su uno dei tracciati maggiormente caratteristici del Mondiale 2018.

8.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up di Moto3 del GP d’Olanda 2018, ad Assen.

FOTOCATTAGNI