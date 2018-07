MotoGP, GP Olanda 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 1° luglio si corre il GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia grande spettacolo ad Assen dove regna l’incertezza, molti piloti si daranno battaglia per la vittoria in una gara che è aperta a molteplici risultati. Marc Marquez scatterà dalla pole position ed è il grande favorito della vigilia ma il Campione del Mondo dovrà ben stare attento alla concorrenza, a partire da Valentino Rossi che partirà in terza posizione e che ha il passo gara giusto per lottare nell’Università del Motociclismo. Ci proveranno anche Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow e Maverick Vinales.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 1° LUGLIO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP OLANDA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Olanda 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

La gara sarà visibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 19.00 (MotoGP).

Garantite le repliche su Sky Sport MotoGP secondo questo palinsesto: ore 17.10, 20.00, 23.15 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













