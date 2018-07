MotoGP oggi, GP Germania 2018: su che canale vedere la gara? Gli orari e il palinsesto su Sky e TV8

Quest’oggi sarà il giorno del GP di Germania 2018, nova prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring, Marc Marquez si presenta con un cospicuo vantaggio nella graduatoria generale su Valentino Rossi: 41 lunghezze il vantaggio dello spagnolo. Una pista, tra l’altro, particolarmente gradita dall’asso di Cervera, capace di vincere sull’asfalto tedesco otto volte in carriera, cinque delle quali nella top class. E’ innegabile, dunque, che questo circuito tortuoso dotato di 13 curve, di cui 10 a sinistra, esalti le qualità di guida del n.93.

Tra gli avversari anche le Ducati di Andrea Dovizioso e di Jorge Lorenzo, assai distanziati però nella graduatoria generale. I 61 e 65 punti di ritardo dei due alfieri di Borgo Panigale non invitano all’ottimismo e il Ring non è una delle piste preferite storicamente delle Rosse. Tuttavia, la GP18, contrariamente alle attese, potrebbe riservare delle sorprese per cui per Lorenzo ed il “Dovi” si può sperare. Per Rossi, invece, il discorso è un po’ diverso viste le problematiche avute nel corso dei turni di libere con la sua Yamaha. Pertanto sulla sua prestazione in gara c’è un grosso punto interrogativo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Germania 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, in differita tv su TV8 e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP GERMANIA 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sy Go.

Differita tv, gratis e in chiaro su TV8 delle gare delle tre classi i seguenti orari:

DOMENICA 15 LUGLIO:

19.00 Moto3, gara

20.20 Moto2, gara

21.30 MotoGP, gara













