MotoGP, GP Germania 2018: risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole per un soffio davanti a Petrucci e Lorenzo. Valentino Rossi è sesto

Le qualifiche del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sorridono a Marc Marquez. Lo spagnolo si è confermato ancora una volta il più veloce sul tracciato del Sachsenring, conquistando la sesta pole consecutiva su questa pista nella classe regina, la seconda di questa stagione e la 48esima nella massima cilindrata in carriera.

Lungo il toboga tedesco, il centauro iberico ha saputo fare la differenza con pieghe eccezionali in sella alla Honda. Su un circuito “sisinistrorso” (10 delle 13 curve tutte a sinistra) la guida di Marc è stata esaltata, centrando un obiettivo che non ha di certo stupito gli addetti ai lavori, conoscendo il feeling tra il Ring e l’asso di Cervera. L’1’20″270 è valso dunque la pole al “93” (nuovo record della pista), che punta ad ottenere la quinta vittoria in questo campionato.

Alle sue spalle le Ducati di Danilo Petrucci e di Jorge Lorenzo, estremamente veloci. Contrariamente alle previsioni, la GP18 va forte e l’umbro si è fermato ad appena 75 millesimi da Marquez mentre Jorge a 0″057. Meno di un battito di ciglia per i due alfieri di Borgo Panigale e domani si proverà a rendere difficile la vita a Marc.

A seguire la prima delle Yamaha di Maverick Vinales (+0″171), l’altra Rossa di Andrea Dovizioso (+0″174) e la M1 di Valentino Rossi (+0″262). Distacchi minimi per il “Dovi” ed il “Dottore“, entrambi non sufficientemente performanti nell’ultimo tratto della pista. In particolare il campione di Tavullia ha palesato qualche problema di troppo in accelerazione, non trovando mai il giro ideale. Domani l’obiettivo podio sarà duro per entrambi ma potrebbe venir fuori una corsa molto combattuta.



