LIVE MotoGP, GP Germania 2018 in DIRETTA: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming

Oggi si disputano le qualifiche del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. I piloti scenderanno in pista al Sachsenring per contendersi la pole position e per definire la griglia di partenza in vista della gara di domenica: si preannuncia una giornata infuocata davvero molto avvincente e appassionante in cui non mancheranno le emozioni e in cui ci sarà da divertirsi.

Marc Marquez partirà con tutti i favori del pronostico ma dovrà stare molto attento alle Ducati di Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso senza sottovalutare Andrea Iannone su Suzuki. Valentino Rossi è invece chiamato a una risalita dopo un venerdì completo: il Dottore ha sempre sofferto sul tracciato tedesco ma spera di recuperare per fare la differenza. Prima delle qualifiche si disputeranno le prove libere 3 in mattinata e poi le FP4.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Germania 2018. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle qualifiche del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 14 LUGLIO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

QUALIFICHE GP GERMANIA 2018: DOVE VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche del GP di Germania 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

Differita tv, gratis e in chiaro, in sintesi su TV8 dalle ore 19.45

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













