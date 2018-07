LIVE MotoGP, GP Germania 2018 in DIRETTA: qualifiche. Marc Marquez vuole la pole position, Valentino Rossi cerca l’impresa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring si definisce la griglia di partenza e si assegna la pole position per la gara di domenica: si preannuncia grande spettacolo sul circuito tedesco dove è importante partire davanti se si vuole puntare a un risultato importante.

Il grande favorito della vigilia è Marc Marquez che su questa pista ha sempre vinto negli ultimi otto anni. Il Campione del Mondo punta a un successo di lusso per allungare in classifica generale ma lo spagnolo dovrà stare attento agli avversari a cominciare da una Ducati parsa positiva nelle prove libere, soprattutto con Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo mentre Andrea Dovizioso sarà costretto alla Q1 per rimanere in corsa e puntare in alto. Da non sottovalutare Andrea Iannone che si è messo sempre in luce nelle libere, situazione complicata per Valentino Rossi che spera di risorgere.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.30 con la FP4, poi alle 14.10 spazio alle qualifiche. Buon divertimento a tutti.

