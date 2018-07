LIVE MotoGP, GP Germania 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Valentino Rossi per uscire dalla crisi. Duello Honda-Ducati

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring si apre la caccia alla pole ed a Marc Marquez. E’ lo spagnolo della Honda l’osservato speciale di questo weekend. Il campione del mondo in carica, nonché leader della graduatoria iridata 2018, è il Re di questo circuito avendo vinto in 8 occasioni in carriera. Una pista particolare con 13 curve di cui 10 a sinistra; aspetto particolarmente gradito all’iberico che si appresta a vivere questo weekend per aumentare il proprio vantaggio in classifica generale ed andare in “vacanza” con grande serenità.

A contrastarlo ci proveranno le Ducati. Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso possono contare su una GP18 veloce, come non era mai stata su questo circuito. Nel corso delle PL2 la velocità della D16 è stata evidente e Lorenzo ha centrato il miglior tempo davanti a Danilo Petrucci (Ducati Pramac). Chi invece deve recuperare è Valentino Rossi, fuori abbondantemente dalla top10, funzionale alla qualificazione per il Q2. Il “Dottore” dovrà trovare la quadra in fretta per evitare complicazioni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 9.55. Le qualifiche prenderanno il via a partire dalle ore 14.10, precedute dalle FP4 (13.30). Buon divertimento!

10.03: Marquez conferma di avere un grande passo in 1’21″4/1’21″5, girando con la coppia hard/medium. Salgono in classifica nella FP3, Iannone (terzo) e Pedrosa (quarto) a 357 e 505 millesimi da Marquez.

10.01: 1’21″391 per Rossi che si porta in seconda posizione in questo turno a 128 millesimi da Marque, mentre nel combinato è settimo e, dunque, sarebbe in Q2.

9.57: Marc Marquez, con una coppia di hard e medium, realizza il miglior crono di 1’21″714 davanti a Valentino Rossi (+0″458) e a Danilo Petrucci (+0″459). Siamo solo all’inizio e Valentino non ha ottenuto un crono per essere parte della Q2, ricordando la classifica combinata.

9.55: SI COMINCIA!!!

9.54: Nel frattempo giungono notizie sulle condizioni del pilota della KTM Mika Kallo, protagonista ieri di un brutto incidente nel corso delle PL2. Il centauro finlandese ha riportato la lesione ai legamenti del ginocchio destro e sarà operato. L’obiettivo del finnico è quello di tornare in Austria.

9.51: Per le caratteristiche della pista la Michelin ha deciso di portare una gomma asimmetrica con una spalla sinistra dura ed una destra morbida visto il gran numero di curve a sinistra (10) rispetto a quelle verso destra (3). Un toboga quello tedesco che richiederà attenzione anche da questo punto di vista.

9.50: Temperature molto alte in Germania, come ieri del testo: quasi 20°C in aria e sui 30 °C sull’asfalto. Una condizione che i team non potranno sottovalutare.

9.45: 10′ all’inizio del turno delle PL3!

9.41: Servirà un colpo di cosa importante al Dottore, su un circuito mai troppo amico della Yamaha ma che in questo weekend è ulteriormente complicato.

9.39: Chi non se la passa assolutamente bene è Valentino Rossi. Il nove volte iridato ha concluso la sua giornata in 17esima posizione, patendo i problemi di accelerazione della Yamaha. Un Valentino che si è lamentato chiaramente dell’andamento della sua M1 e di un lavoro che in Giappone non dà grandi possibilità ai piloti.

9.36: Gli fa eco Andrea Dovizioso, quarto nelle PL2, e non sorpreso dalle buone prestazioni della GP18. Un vero peccato per il forlivese che i tre zero di Jerez, Le Mans e Barcellona stiano condizionando inevitabilmente l’andamento della sua stagione, avendo 79 punti contro i 115 dell’anno scorso.

9.33: Sembrerebbe dunque una pole già scritta ma attenzione alle Ducati. Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso hanno messo in mostra un buon passo venerdì e, in particolare, il maiorchino è stato il migliore nelle PL2. Jorge punta alla conquista del suo 113° podio, incoronandolo come il pilota spagnolo ad aver ottenuto con maggior frequenza questo risultato.

9.30: Time-attack che dovrebbe essere territorio di conquista di Marc Marquez. Lo spagnolo è da sempre un riferimento su questa pista: un dominio che dura da otto stagioni, tenendo conto anche degli anni nelle altre cilindrate. 8 vittorie rappresentano un dato chiaro su quanto il pilota della Honda sappia esprimersi su questo tracciato.

9.28: Alle 9.55 scatterà un turno importante per decidere il miglior set-up per le moto, in vista delle qualifiche e stabilire chi avrà accesso alla Q2 e chi no.

