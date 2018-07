MotoGP, GP Germania 2018: qualifiche (14 luglio). Programma, orari e tv

Dopo la prima giornata di ieri, come sempre dedicata alle prime due sessioni di prove libere, è già tempo di fare sul serio al Sachsenring, in vista del Gran Premio di Germania 2018 in programma domani. Le tre classi, infatti, affilano le armi in vista delle qualifiche, che andranno a delineare le griglie di partenza di domani.

Saranno Marc Marquez, Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin, i grandi favoriti per la pole position sul tracciato della Sassonia, sia per la loro qualità, sia perchè, soprattutto nel caso del Cabroncito, su questa pista rasenta l’imbattibilità, essendo reduce da sette successi di fila, ben cinque in MotoGP.

Prima delle qualifiche i protagonisti saranno di scena negli ultimi turni di prove libere, una per Moto2 e Moto3, due per la MotoGP. Le griglie di partenza inizieranno a delinearsi dalle 12.35 con la Moto3, mentre alle 14.10 toccherà alla Q1 della MotoGP, mentre alle 15.05 chiuderà la Moto2. Si alzano le pulsazioni al Sachsenring! Cronometri in mano per vedere chi coglierà la pole position!

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo del sabato del Sachsenring con le ultime sessioni di prove libere per le tre classi, che ci permetteranno di capire chi si presenterà nel migliore dei modi alle qualifiche. La copertura dell’evento, come sempre, sarà affidata a Sky tramite il canale SkySport MotoGP che passa dal numero 208 al 207, mentre su smartphone, tablet e pc il mezzo giusto è SkyGo (riservato ai soli abbonati). Sarà prevista anche una replica su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre).

PROGRAMMA GP GERMANIA 2018

La programmazione di SkySport MotoGP

Sabato 14 luglio

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

Repliche:

Qualifiche delle tre classi: ore 19.45 su TV8

Qualifiche MotoGP: ore 16.00, 19.30, 23.00 su SkySport MotoGP.

Qualifiche Moto2: ore 21.15, 02.15 su SkySport MotoGP

Qualifiche Moto3: ore 00.45. 03.15 su SkySport MotoGP

