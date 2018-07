MotoGP, GP Germania 2018: prove libere 1, risultati e classifica. Fiammata di Andrea Iannone, Valentino Rossi terzo dietro a Marquez

Andrea Iannone ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Suzuki si è scatenato nel finale e ha piazzato un notevole 1:21.442 al Sachsenring: il pilota abruzzese si è distinto con una delle sue proverbiali fiammate sul giro secco e ha battuto Marc Marquez di quattro decimi.

Il Campione del Mondo, grande favorito della vigilia visto che su questo tracciato si è imposto per ben otto volte, ha girato molto poco ma sembra comunque poter fare la differenza sul passo mettendo in pista tutta la potenza della Honda. Valentino Rossi batte un colpo in sella alla sua Yamaha che si sta ritrovando pian piano: la scuderia nipponica ha portato in terra tedesca degli aggiornamenti sull’elettronica, il Dottore fa capire di essere sul pezzo e piazza il terzo tempo con gomma media-media ad appena 132 millesimi da Marquez e subito davanti al compagno di squadra Maverick Vinales.

Qualche difficoltà in più, invece, per Andrea Dovizioso (quinto a 8 decimi da Iannone) e Jorge Lorenzo (ottavo a quasi un secondo dal leader): le Ducati sembrano un po’ in affanno su questo circuito e dovranno ritrovarsi già a partire dalle prossime sessioni. Dani Pedrosa 14esimo a 1.1 secondi il giorno dopo aver annunciato il suo addio alle corse.

GP GERMANIA 2018, PROVE LIBERE 1: RISULTATI E CLASSIFICA DEI TEMPI

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.4 1’21.442

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.4 1’21.832 0.390 / 0.390

3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.3 1’21.964 0.522 / 0.132

4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.0 1’22.152 0.710 / 0.188

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.5 1’22.261 0.819 / 0.109

6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 290.3 1’22.337 0.895 / 0.076

7 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 291.6 1’22.415 0.973 / 0.078

8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.0 1’22.422 0.980 / 0.007

9 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.1 1’22.453 1.011 / 0.031

10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.6 1’22.490 1.048 / 0.037

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.3 1’22.513 1.071 / 0.023

12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.9 1’22.554 1.112 / 0.041

13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 291.1 1’22.591 1.149 / 0.037

14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1’22.605 1.163 / 0.014

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.3 1’22.674 1.232 / 0.069

16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.1 1’22.700 1.258 / 0.026

17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.3 1’22.746 1.304 / 0.046

18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.6 1’22.866 1.424 / 0.120

19 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 293.0 1’22.957 1.515 / 0.091

20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.5 1’22.969 1.527 / 0.012

21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.8 1’23.350 1.908 / 0.381

22 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 284.5 1’23.379 1.937 / 0.029

23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 288.1 1’23.393 1.951 / 0.014

24 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.7 1’23.557 2.115 / 0.164

25 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 286.2 1’23.578 2.136 / 0.021













