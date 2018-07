LIVE MotoGP, GP Germania 2018 in DIRETTA: prove libere 1. Aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Germania 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Inizia il lungo weekend sul circuito del Sachsenring per quello che sarà l’ultimo fine settimana prima della pausa estiva. Si preannuncia un fine settimana rovente su un tracciato ormai classico per le due ruote anche se potrebbe essere alla sua ultima recita: nelle due sessioni in programma oggi capiremo chi sono i grandi favoriti della vigilia e come si potrebbe profilare l’intero fine settimana. In questa mattinata i piloti avranno a disposizione 45 minuti per trovare il set-up migliore sulle proprie moto, provare diverse soluzioni e le varie gomme, trovare il feeling giusto con la pista.

Riflettori puntati su Marc Marquez che ha vinto le ultime otto gare su questo tracciato. Il Campione del Mondo vuole subito mettere le cose in chiaro per poi puntare al successo e allungare in classifica generale. Vedremo quale sarà la risposta di Valentino Rossi che spesso ha faticato a queste latitudini ma che ha tutte le voglia di ripetere la buona prestazione esibita ad Assen. Attenzione anche al tentativo di riscatto di Andrea Dovizioso, da non sottovalutare Jorge Lorenzo e Maverick Vinales.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Germania 2018, tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.55. Buon divertimento a tutti.













