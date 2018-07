LIVE MotoGP, GP Germania 2018 in DIRETTA: orario d’inizio delle prove libere e come vederle in tv

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 1 DELLA MOTOGP

Oggi venerdì 13 luglio si disputano le prove libere del GP di Germania 2018, tappa del Motomondiale. Si sbarca al Sachsenring dopo l’appuntamento di Assen, i piloti sono pronti per fronteggiarsi nuovamente sul catino tedesco per l’ultima volta prima della pausa estiva e sicuramente ci aspetta grande spettacolo. Le sessioni odierne serviranno ai centauri per trovare il giusto set-up sulle proprie moto in vista delle qualifiche e della gara, capiremo quali sono i favoriti per la vittoria in uno degli appuntamenti ormai classici per le due ruote.

Marc Marquez si presenta con tutti i favori del pronostico visto il suo particolare feeling con il tracciato, attenzione però all’eterna voglia di rivalsa di Valentino Rossi, al desiderio di riscatto di Andrea Dovizioso, alla qualità di Jorge Lorenzo e Maverick Vinales, senza dimenticarsi di Dani Pedrosa che ha annunciato il proprio ritiro.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Germania 2018. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle prove libere del GP di Germania 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 13 LUGLIO:

09.00-09.40 Moto3 – Prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP – Prove libere 1

10.55-11.40 Moto2 – Prove libere 1

13.10-13.50 Moto3 – Prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP – Prove libere 2

15.05-15.50 Moto2 – Prove libere 2

GP GERMANIA 2018: COME GUARDARE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere del GP di Germania 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

