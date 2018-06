MotoGP, GP Olanda 2018: a che ora inizia la gara di domenica? Programma, orario e tv

Domenica 1° luglio si disputerà il GP di Olanda 2018, grande classica del Mondiale MotoGP. Sul mitico circuito di Assen i piloti si daranno battaglia per conquistare l’ambita vittoriosa nell’Università del Motociclismo, uno dei luoghi più magici di questo sport. Si preannuncia una gara molto intensa e appassionante aperta a diversi scenari e con il possibile condizionamento del meteo: ci sarà sicuramente da divertirsi in una giornata infuocata e rovente che potrebbe risultare determinante per il campionato.

Marc Marquez ha infatti un vantaggio di 27 punti nei confronti di Valentino Rossi e vorrebbe allungare ulteriormente in classifica generale. Il Campione del Mondo cerca di tornare al successo dopo le due affermazioni di Jorge Lorenzo tra Mugello e Barcellona, il Dottore non festeggia da un anno (l’ultima volta proprio su questo tracciato) e proverà a regalarsi una giornata indimenticabile per tenere aperti tutti i conti. La Yamaha sembra infatti essere al top della forma e ha tutte le carte in regola per brillare, attenzione ovviamente alle Honda e alle Ducati che con Andrea Dovizioso e Lorenzo cercano risposte importanti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 1° LUGLIO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP OLANDA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Olanda 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

La gara sarà visibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 19.00 (MotoGP).

Garantite le repliche su Sky Sport MotoGP secondo questo palinsesto: ore 17.10, 20.00, 23.15 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI