LIVE Moto3, GP Germania 2018 in DIRETTA: qualifiche. Martin favorito per la pole, Bastianini e Bezzecchi ci credono

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle qualifiche del GP di Germania di Moto3. Al Sachsenring il favorito per la pole è Jorge Martin, che ad Assen è tornato alla vittoria riprendendosi pure la leadership della classifica iridata. Lo spagnolo ha impressionato nella prima giornata, a differenza di Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, che invece inseguono. Per il primo è un weekend cruciale, perché la caduta nell’ultimo giro in Olanda che gli è costata il primo posto in classifica brucia ancora e deve essere archiviata.

Si comincerà alle 9.00 con le prove libere, poi le qualifiche scatteranno alle 12.35. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto e in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale delle qualifiche del GP di Germania di Moto3!

