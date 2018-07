Moto3, GP Germania 2018: risultati e classifica prove libere 1. Jorge Martin il più veloce, Enea Bastianini chiude in quarta posizione

E’ sempre Jorge Martin a mettersi in evidenza nella minima cilindrata del Motomondiale. Il pilota spagnolo del Team Gresini, in sella alla Honda, è stato il migliore delle prove libere 1 del GP di Germania, nona prova del campionato del mondo 2018 di Moto3. Il centauro iberico si è issato in vetta alla graduatoria dei tempi di questa sessione stampando il crono di 1’27″272 e mettendo in evidenza un’ottima costanza di rendimento sul circuito tedesco.

Alle sue spalle si è classificata la KTM del britannico John McPhee, distanziata di 225 millesimi dalla vetta e venuta fuori negli ultimi minuti, sfruttando anche il riferimento di altri piloti. A seguire, in terza piazza, troviamo il padrone di casa Philipp Oettl, sulla KTM, motivato a far bene davanti ai propri tifosi (+0″251), a precedere il nostro Enea Bastianini. Il romagnolo reduce dalla vittoria di Barcellona (Spagna) e dal terzo posto di Assen (Olanda) ha messo in mostra un buon passo sulla Honda (Leopard Racing) e, a 267 millesimi da Martin, si candida ad un ruolo di protagonista anche in questo round.

Un po’ attardato Marco Bezzecchi. Il secondo della graduatoria iridata, a due lunghezze da Martin, ha concluso il turno in ottava piazza, con 575 millesimi di ritardo dal rivale nel campionato. La sua KTM ha denunciato qualche problema sull’anteriore, perdendo molto nel t3, tratto della pista dove la stabilità in frenata e la percorrenza di curva sono fondamentali.

Per quanto concerne gli altri italiani, Tony Arbolino (Honda) ha concluso 11°, Fabio Di Giannantonio 14° (Honda), Nicolò Bulega 15° (KTM), Niccolò Antonelli 17° (Honda), Dennis Foggia 20° (KTM), Lorenzo Dalla Porta (Honda) 21°, Andrea Migno (KTM) 25° e Stefano Nepa 28° (KTM).

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 MOTO 3 – GP GERMANIA 2018

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’27.272 19 20 207.4

2 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 1’27.497 17 17 0.225 0.225 209.3

3 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’27.523 18 21 0.251 0.026 205.5

4 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 1’27.539 18 19 0.267 0.016 204.8

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’27.611 17 18 0.339 0.072 207.2

6 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 1’27.717 19 22 0.445 0.106 205.6

7 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’27.749 17 20 0.477 0.032 205.0

8 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’27.847 17 19 0.575 0.098 209.4

9 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 1’27.856 17 17 0.584 0.009 206.2

10 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’27.975 16 18 0.703 0.119 206.3

11 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 1’28.080 19 20 0.808 0.105 206.8

12 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’28.193 20 20 0.921 0.113 209.5

13 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’28.240 19 19 0.968 0.047 206.0

14 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’28.278 18 19 1.006 0.038 202.2

15 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’28.317 11 19 1.045 0.039 208.1

16 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’28.358 19 20 1.086 0.041 203.2

17 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’28.360 20 21 1.088 0.002 205.6

18 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’28.521 7 21 1.249 0.161 207.4

19 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 1’28.546 18 18 1.274 0.025 204.1

20 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’28.569 20 21 1.297 0.023 205.8

21 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’28.599 17 19 1.327 0.030 207.9

22 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’28.638 17 18 1.366 0.039 207.3

23 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team HONDA 1’28.727 22 22 1.455 0.089 205.2

24 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’28.745 20 20 1.473 0.018 205.1

25 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’28.868 18 18 1.596 0.123 205.6

26 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’29.188 6 19 1.916 0.320 205.8

27 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 1’29.300 19 21 2.028 0.112 209.4

28 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 1’29.489 19 19 2.217 0.189 207.6

29 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’29.589 20 20 2.317 0.100 205.4

30 43 Luca GRÜNWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 1’30.364 12 21 3.092 0.775 202.4













FOTOCATTAGNI