Moto3, GP Germania 2018: prove libere 2. Philipp Oettl il più veloce davanti a Arbolino e Martin, lontani gli altri italiani

È Philipp Oettl (KTM Sudmetal), non senza sorpresa, a fissare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2018 di Moto3. Il tedesco, infatti, ha saputo piazzare un ottimo 1:26.938 in chiusura di sessione, precedendo di appena 42 millesimi il nostro Tony Arbolino (Honda Marinelli) mentre in terza posizione, a 46, si è classificato il leader della classifica generale, lo spagnolo Jorge Martin (Honda Gresini) a lungo al comando in questo secondo turno, mettendo in mostra una eccellente costanza di rendimento. Il vincitore della gara di Assen, inoltre, aveva fatto segnare in chiusura un crono a 2 soli millesimi da Oettl, ma gli è stato cancellato per aver lasciato la sede asfaltata del tracciato.

In quarta posizione troviamo il britannico John McPhee (KTM CIP) a 136 millesimi, quinta per lo spagnolo Marcos Ramirez (KTM Bester) a 160, sesta per il suo connazionale Aron Canet (Honda Esterlla Galicia 0.0) a 239, settima per l’argentino Gabriel Rodrigo (KTM RBA BOE) a 362, ottava per lo spagnolo Albert Arenas (KTM Angel Nieto) a 388, nona per il ceco Jakub Kornfeil (KTM Redox) a 437, mentre è decimo il secondo degli italiani, Fabio Di Giannantonio (Honda Gresini) che ha chiuso a mezzo secondo esatto dal suo compagno di scuderia.

Pochi sorrisi per i nostri colori, con Nicolò Bulega (Skky Racing VR46) 12esimo a 513 millesimi, Marco Bezzecchi (KTM Redox) 14esimo a 664 dopo un turno complicato, 15esimo Enea Bastianini (Honda Leopard) a 710, 17esimo Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) a 804, 22esimo un acciaccato Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 1.375, 25esimo Dennis Foggia (Sky Racing VR46) a 1.739, addirittura 26esimo Andrea Migno (KTM Angel Nieto) in netta difficoltà a 1.894, mentre è 27esimo Stefano Nepa (KTM CIP) a 2.032.

La seconda sessione di prove libere è stata complicata dal sopraggiungere di qualche goccia di pioggia che, tuttavia, non ha rovinato i piani di piloti e scuderie. Con temperature leggermente più basse hanno potuto girare senza problemi, facendo segnare tempi interessanti. La Moto3 tornerà in pista domattina alle ore 9.00 per il terzo turno di prove libere, mentre le qualifiche, con Jorge Martin grande favorito, andranno in scena dalle ore 12.35.

CLASSIFICA TEMPI FP2 MOTO3 GP GERMANIA 2018

1 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 206.1 1’26.938

2 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 205.2 1’26.980 0.042 / 0.042

3 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 206.2 1’26.984 0.046 / 0.004

4 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 206.3 1’27.074 0.136 / 0.090

5 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 206.6 1’27.098 0.160 / 0.024

6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.6 1’27.177 0.239 / 0.079

7 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 205.5 1’27.300 0.362 / 0.123

8 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 205.9 1’27.326 0.388 / 0.026

9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 205.7 1’27.375 0.437 / 0.049

10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 202.4 1’27.443 0.505 / 0.068

11 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 205.4 1’27.449 0.511 / 0.006

12 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.4 1’27.451 0.513 / 0.002

13 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 204.9 1’27.524 0.586 / 0.073

14 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 205.4 1’27.602 0.664 / 0.078

15 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 206.2 1’27.648 0.710 / 0.046

16 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 205.4 1’27.662 0.724 / 0.014

17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 208.4 1’27.742 0.804 / 0.080

18 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 208.0 1’27.860 0.922 / 0.118

19 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.2 1’27.971 1.033 / 0.111

20 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 204.9 1’28.028 1.090 / 0.057

21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 205.7 1’28.047 1.109 / 0.019

22 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 203.3 1’28.313 1.375 / 0.266

23 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 206.7 1’28.514 1.576 / 0.201

24 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 205.5 1’28.656 1.718 / 0.142

25 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.8 1’28.677 1.739 / 0.021

26 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 202.4 1’28.832 1.894 / 0.155

27 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 207.5 1’28.970 2.032 / 0.138

28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 204.5 1’29.069 2.131 / 0.099

29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 204.1 1’29.144 2.206 / 0.075

30 43 Luca GRÜNWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 204.8 1’29.300 2.362 / 0.156

