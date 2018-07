LIVE Moto3, GP Germania 2018 in DIRETTA: Martin precede Bezzecchi, fuori Bastianini e Di Giannantonio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara del GP di Germania di Moto3. È caccia a Jorge Martin, super favorito per la gara di oggi. Lo spagnolo si è ripreso la leadership del Mondiale nell’ultima gara e ora punta ad allungare, partendo dalla pole position. Come al solito, però, sarà grande lotta e gli italiani saranno protagonisti. Su tutti Enea Bastianini, terzo in griglia a soli 6 centesimi da Martin, e soprattutto Marco Bezzecchi, che nonostante una caduta nel corso delle qualifiche è riuscito a qualificarsi settimo. L’obiettivo per lui è quello di riscattare la caduta di Assen.

La giornata comincerà con il warm up alle 8.40 e proseguirà con la gara alle 11.00. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara del GP di Germania di Moto3!

Le qualifiche – Il programma













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

11.43 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 12.20 per la Moto2 su OA Sport.

11.41 In classifica generale Martin sale a +7 su Bezzecchi, che dunque ha limitato bene i danni. Ormai saranno lo spagnolo e l’italiano a giocarsi il Mondiale, pesantissime le cadute di Bastianini e Di Giannantonio. L’iberico, ad ogni modo, resta favoritissimo, ha vinto 5 gare su 9…

Vince lo spagnolo Martin. Bezzecchi è secondo dopo un arrivo in volata con McPhee. 4° Ramirez, 5° Canet.

ULTIMO GIRO! Bezzecchi deve difendere un importante secondo posto.

-2 Martin vola, 2″2 su Bezzecchi e McPhee, che sono insieme.

-2 McPhee ha ripreso Bezzecchi, ora sarà duello per il secondo posto.

-3 Caduti Rodrigo e Ogura.

-3 Bezzecchi ora deve provare almeno a difendere il secondo posto. McPhee si è riportato a mezzo secondo.

-4 E’ fatta per Martin, ha vinto. 1″3 su Bezzecchi.

Looks like @88jorgemartin is trying to make a break for it 💪 He's opened up a gap out front!#GermanGP pic.twitter.com/daZUO102yg — MotoGP™🏁🇩🇪 (@MotoGP) July 15, 2018

-4 Caduta di Enea Bastianini, era decimo. Martin sta mettendo ipoteca sul Mondiale.

-5 Niente da fare, Martin continua a guadagnare. Ora 9 decimi su Bezzecchi, che a sua volta ha guadagnato 8 decimi sugli inseguitori capeggiati da McPhee.

-6 Ora è fuga. 7 decimi di vantaggio per Martin su Bezzecchi, che sta dando tutto per provare a rientrare. Caduto Arenas. 3° McPhee.

-7 Martin scappa via, mezzo secondo di vantaggio su Bezzecchi. 4 decimi guadagnati in un giro.

-8 Niente da fare, Martin torna in testa. Servirà un’impresa per battere lo spagnolo.

-9 Bezzecchi sta tirando delle staccate al limite per non lasciar passare Martin. Sta rischiando, ma fa bene, non c’è altra strada. O la va o la spacca.

-10 BEZZECCHIIIIIIIIII!!! Non ci sta, supera Martin e si riporta davanti con una Ktm inferiore alla Honda!

-10 Martin è superiore. Non riesce a scappare (per ora), ma si riporta in testa con facilità.

-11 Ora davanti lo spagnolo Arenas, poi Martin e Bezzecchi: l’Italia ora punta tutto sul pilota della Ktm.

-12 NOOOOOO!!! Caduta di Di Giannantonio! E’ un errore gravissimo! Per un pelo non ha centrato anche il compagno di squadra Jorge Martin. Sfumano i sogni iridati dell’italiano.

-13 Sembra un film già visto. Bezzecchi resta agganciato alle Honda, ma la Ktm è molto meno maneggevole in curva. Dunque il centauro italiano deve guidare al limite.

-14 Dalla Porta penalizzato di tre posizioni dopo un contatto con Ramirez.

-14 Martin si riprende subito la vetta.

-14 DI GIANNANTONIO! Vola in testa dopo una super staccata su Martin! 3° Bezzecchi.

-15 Bezzecchi al comando, poi Di Giannantonio e Martin. Sono in 9 davanti, rientrati anche Canet, Arenas, Rodrigo e Ramirez.

-16 Martin finisce largo, Bezzecchi e McPhee lo passano. 16° Bastianini, gara ormai compromessa per lui.

-16 Bezzecchi tampona la fuga di Martin grazie al motore della sua Ktm. 6° Canet che sta provando a rientrare sui primi cinque.

-17 Martin ne ha di più, ora sta provando di nuovo a scappare.

-17 Grande Di Giannantonio, è riuscito a rientrare! Ora sono in 5 davanti. 6° Dalla Porta, che guida il secondo gruppo staccato di 1″2.

-18 Scappano in quattro! Martin, Bezzecchi, Arbolino e il britannico McPhee. 5° Di Giannantonio a mezzo secondo.

-19 Bezzecchi non vuole lasciar scappare Martin, supera Arbolino e si lancia all’inseguimento dello spagnolo. 7° Di Giannantonio, solo 14° Bastianini che oggi rischia di perdere tantissimi punti.

-20 Martin ora prova ad allungare, 3 decimi di vantaggio su Arbolino e Bezzecchi.

-21 Sorpassi a ripetizione. Martin sempre al comando, seguito da Arbolino, Bezzecchi e Di Giannantonio. 8° Dalla Porta, solo 13° Bastianini che proprio non va.

-22 Si mette male per Bastianini. Vanno via i primi nove, il romagnolo è decimo a 7 decimi, ma sta provando a ricucire il gap.

-23 Bastianini in crisi nera, precipita all’undicesimo posto. Ha sbagliato gomme?

-24 BEZZECCHIIIIIIIIIIIIIIII!! PRIMOOOO!!! Sorpasso spaziale su Martin!

-24 Martin si riporta davanti, tallonato da Bezzecchi. Sono il primo e il secondo della classifica generale.

-25 Ramirez scavalca Martin. Arbolino sale in terza piazza, scende in quarta Bezzecchi. Ma è una fase interlocutoria. Solo nono Bastianini.

-26 giri all’arrivo. Gruppo compatto. Sempre Martin al comando, poi uno scatenato Bezzecchi! 6° Di Giannantonio, 8° Bastianini che deve scuotersi assolutamente!

11.00 INIZIATA LA GARA! Martin tiene la testa davanti a Ramirez, Masia e Arbolino. 5° Bezzecchi, Bastianini parte male ed è sesto!

10.58 GIRO DI RICOGNIZIONE!

10.55 5 minuti al via…C’è grande tensione…

10.51 La classifica generale, ancora molto corta, è capeggiata da Martin con 105. Lo spagnolo è inseguito da tre italiani: Bezzecchi (103), Di Giannantonio (91), Bastianini (84). Di questi quello più in difficoltà è Di Giannantonio, reduce da un settimo ed un nono posto.

10.48 Per quanto visto nel warm-up, gli italiani Bastainini e Bezzecchi possono provare ad impensierire il grande favorito Jorge Martin. Fondamentale sarà la partenza: non bisognerà concedere spazio allo spagnolo.

10.46 Buongiorno da Federico Militello e ben ritrovati. Alle 11.00 prenderà il via la gara della MotoGP.

9.03 Lo scopriremo oggi: appuntamento alle 11.00 per la gara!

9.02 Non si migliora nessuno. La classifica resta invariata: Bastianini, Martin, Canet e Bezzecchi sembrano quelli che hanno il passo migliore per giocarsi la gara

9.00 BANDIERA A SCACCHI!

8.58 Ultimi minuti. Si gira ancora ma non ci sono miglioramenti in classifica. Prove di passo: ora si gira sull’1’27” alto

8.55 CADUTA! In curva 1, coinvolti Foggia e Arbolino: è partito il posteriore al pilota dello Sky Racing Team VR46, Arbolino lo seguiva ed è finito anche lui in terra. Che rischio per Foggia, con Dalla Porta che accorreva e che lo ha evitato per un pelo! Proprio Foggia è stato penalizzato, non per questa caduta, e partirà in ultima posizione!

FIM MotoGP Stewards Panel

NOTIFICATION OF SANCTION 📋@dennisfoggia71 has been given a penalty of starting from the back of the grid for the #Moto3 race at the #GermanGP after being found to be riding slowly in three or more sectors — MotoGP™🏁🇩🇪 (@MotoGP) July 15, 2018

8.53 I piloti top continuano a girare sull’1’27”, senza però migliorarsi

8.52 ATTENZIONE: la direzione gara ha comunicato che diversi piloti sono stati penalizzati di 3 posizioni in griglia per guida irresponsabile durante le qualifiche di ieri. Tra questi anche Bulega e Antonelli

FIM MotoGP Stewards Panel

NOTIFICATION OF SANCTION 📋@_Nicco23 @ChipNakari @nbulega @23RaulFernandez @lucagruenwald43 @stefanonepa81

Vicente Perez Have been given 3 place grid penalties for riding slowly in the first timing sector during qualifying at the #GermanGP — MotoGP™🏁🇩🇪 (@MotoGP) July 15, 2018

8.51 Abbassa ancora il tempo Bastianini! 1’27″040, con Martin a 71 millesimi. Canet è terzo, poi Arbolino e Bezzecchi: sembrano questi i favoriti per la gara di oggi

8.49 Bastianini miglior tempo in 1’27″325. Martin è a soli 12 millesimi, Canet a 64. Poi Bezzecchi, che si migliora ma è a 192

8.48 Abbassa ancora il suo tempo Canet, 1’27″389. Gran passo dello spagnolo. 1’27″558 il primo giro di Martin, terzo

8.46 1’27″457 per Canet, che si migliora. Bastianini è a 42 millesimi, Arbolino a un decimo. Bezzecchi è a mezzo secondo, Martin sta uscendo dai box in questo momento

8.45 Canet in testa, con 1’27″673. Bastianini è secondo a ben quattro decimi, poi Arbolino e Bezzecchi

8.42 1’29″413 il primo tempo di Oettl

8.40 SEMAFORO VERDE!

8.38 Gli italiani ci proveranno, come sempre: Enea Bastianini è in prima fila, Marco Bezzecchi in terza. Prova importante per lui, che dopo la caduta di Assen deve rimettersi in corsa per il titolo

8.36 Il favorito della gara è Jorge Martin, che ieri si è preso l’ennesima pole della sua giovane carriera (14, è già record in Moto3). Lo spagnolo si è ripreso la leadership del Mondiale ad Assen e qui punta all’allungo prima della pausa estiva

8.33 Si comincia con il warm up: venti minuti per mettere a posto la moto in vista della gara

ore 8.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara del GP di Germania di Moto3!

FOTOCATTAGNI