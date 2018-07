Moto3, GP Germania 2018: risultato e classifica qualifiche. Altra pole position per Jorge Martin. Enea Bastianini terzo, Marco Bezzecchi settimo

Altro giro, altra pole position per Jorge Martin. Lo spagnolo partirà davanti a tutti nella gara di Moto3 del GP di Germania domani, per un totale di 14 partenze al palo in carriera, 5 quest’anno. Martin ha firmato un tempo di 1’26″434, andando a un solo centesimo dal record della pole di Danny Kent (2015). Le difficoltà del mattino, dunque, sono alle spalle: Martin, leader del Mondiale, sarà l’uomo da battere anche al Sachsenring.

Deve recuperare qualcosa, dunque, Marco Bezzecchi, che in campionato insegue a un solo punto. Sono state qualifiche in salita per lui, caduto dopo pochi minuti dal via, ma alla fine chiuse con un buon settimo posto, a tre decimi da Martin. Ci sarà comunque l’Italia in prima fila, perché Enea Bastianini partirà in terza posizione, accanto allo spagnolo Marcos Ramirez: un gran giro non è bastato a entrambi, fermatisi a 6 centesimi dalla pole.

In seconda fila ci sarà invece Tony Arbolino, sesto, dietro agli spagnoli Jaume Masia e Aron Canet, anche lui autore di una scivolata a quindici minuti dalla fine che però non gli ha impedito di tornare in pista. In terza fila, invece, accanto a Bezzecchi, ci saranno il britannico John McPhee e il giapponese Ayumu Sasaki, con in decima posizione Fabio Di Giannantonio, che è riuscito a recuperare dopo una mattinata difficile. A proposito di cadute, poi, anche Lorenzo Dalla Porta è finito per terra in avvio. È riuscito a rientrare ma domani partirà 17°: peccato, perché stamattina era riuscito a scendere sotto il record della pole.

La classifica delle qualifiche del GP di Germania di Moto3

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 206.8 1’26.434

2 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 205.9 1’26.494 0.060 / 0.060

3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 203.9 1’26.499 0.065 / 0.005

4 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 207.7 1’26.696 0.262 / 0.197

5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.6 1’26.740 0.306 / 0.044

6 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 208.4 1’26.745 0.311 / 0.005

7 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 205.1 1’26.783 0.349 / 0.038

8 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 206.0 1’26.792 0.358 / 0.009

9 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 207.5 1’26.827 0.393 / 0.035

10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.2 1’26.891 0.457 / 0.064

11 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 206.9 1’26.969 0.535 / 0.078

12 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 210.0 1’26.987 0.553 / 0.018

13 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 208.0 1’27.016 0.582 / 0.029

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.9 1’27.017 0.583 / 0.001

15 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 202.8 1’27.161 0.727 / 0.144

16 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 206.2 1’27.199 0.765 / 0.038

17 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 207.9 1’27.237 0.803 / 0.038

18 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 209.1 1’27.274 0.840 / 0.037

19 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 204.7 1’27.287 0.853 / 0.013

20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 204.5 1’27.328 0.894 / 0.041

21 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 208.6 1’27.339 0.905 / 0.011

22 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 204.9 1’27.489 1.055 / 0.150

23 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.3 1’27.489 1.055

24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 206.2 1’27.527 1.093 / 0.038

25 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 207.3 1’27.766 1.332 / 0.239

26 43 Luca GRÜNWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 205.7 1’28.145 1.711 / 0.379

27 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.9 1’28.305 1.871 / 0.160

28 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 208.8 1’28.427 1.993 / 0.122

29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 204.0 1’28.647 2.213 / 0.220

30 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 204.2 1’28.976 2.542 / 0.329













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@osport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI