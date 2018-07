LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio Under19 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano l’accesso in semifinale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valevole per la fase a gironi degli Europei Under19 di calcio che si stanno disputando in Finlandia. Entrambe le rappresentative giovanili, inserite nel gruppo A, hanno ottenuto una vittoria nella partita d’esordio: gli azzurrini si sono imposti di misura contro la nazionale ospitante grazie alla rete di Nicolò Zaniolo; i lusitani sono reduci da un agevole successo contro la Norvegia per 3-1. Ai ragazzi di Paolo Nicolato potrebbe bastare un pareggio per staccare il pass verso l’accesso in semifinale, tutto dipende dall’altra sfida del raggruppamento, Finlandia-Norvegia, in programma alle 17.30. Tuttavia rimane importante sconfiggere la nazionale portoghese per poter ipotecare la vetta del girone con una partita di vantaggio e affrontare la seconda classificata del gruppo B. Mina vagante della formazione rossoverde Trincao Francisco: il 18enne che milita nello Sporting Braga (campionato portoghese) ha realizzato due gol e un assist contro i norvegesi di pari età. Nelle fila della nazionale italiana a rischio la presenza dell’autore della siglatura decisiva contro i finnici per una contusione alla caviglia riportata durante lo stesso match.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, partita del girone A agli Europei Under19 di calcio 2018. Fischio d’inizio alle ore 19.30 presso lo stadio Hietalathi di Vaasa (Finlandia). Aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento. (Foto: FIGC – Italia Under19)

CONVOCATI DELL’ITALIA

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA