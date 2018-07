LIVE Italia-Finlandia, Europei Under19 calcio in DIRETTA: azzurrini al debutto, serve la vittoria

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, partita d’esordio della nostra nazionale all’Europeo Under19 di calcio. L’Italia torna a partecipare a questa manifestazione dopo la mancata qualificazione del 2017 e sfiderà nel primo incontro i padroni di casa della Finlandia, alla prima partecipazione assoluta nella rassegna continentale di categoria. Gli azzurrini sono inseriti nel gruppo A insieme a Norvegia, Portogallo e Finlandia, quindi sarà fondamentale partire con tre punti all’esordio per avvicinare notevolmente la qualificazione alle semifinali e di conseguenza il pass per il Mondiale Under20 dell’anno prossimo. La sfida si disputa a Vaasa, su un campo sintetico che potrebbe avvantaggiare i finlandesi dato che i giocatori italiani non sono abituati a giocare su questa superficie in campionato. Il commissario tecnico Paolo Nicolato può contare su un gruppo che ha dimostrato sul campo di avere molte qualità, infatti nelle qualificazioni l’Italia è rimasta imbattuta collezionando cinque vittorie ed un pareggio.

Il calcio d'inizio è previsto per le 19:00 a Vaasa (Finlandia).

CONVOCATI DELL’ITALIA

