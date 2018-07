LIVE Inghilterra-Colombia, Mondiali 2018 in DIRETTA: spettacolo assicurato tra Cafeteros e Leoni d’Oltremanica

CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI INGHILTERRA-COLOMBIA

Siamo giunti all’ultimo ottavo di finale di questi Mondiali di calcio di Russia 2018. Alle ore 20.00 italiane a Mosca, allo Spartak Stadium, saranno di fronte Inghilterra e Colombia, in un match che si annuncia equilibrato ma che potrebbe regalare tanti gol e spettacolo. Da una parte troviamo gli inglesi, sospinti dal formidabile centravanti Harry Kane, autore di ben 5 reti in appena due partite, a caccia di conferme dopo un ottimo inizio di questa Coppa del Mondo. La squadra del CT Southgate avrà di fronte a sè una Colombia che, dopo un primo passaggio a vuoto contro il Giappone, ha saputo rimettersi in carreggiata, assemblando una formazione più solida nella quale il centrale difensivo Yerry Mina sta procedendo a suon di gol pesanti.

Le due squadre non dovrebbero vedere troppe novità in campo. L’Inghilterra si schiererà con il 3-4-3 con Sterling e Lingard a supporto di Kane, mentre davanti a Pickford la difesa comprenderà Jones, Maguire e Walker. In mezzo al campo Dale Alli e Henderson, con Trippier e Young sulle fasce. Per quanto riguarda i Cafeteros peserà l’assenza di James Rodriguez, che verrà sostituito da Muriel. Nel 4-2-3-1 del CT Pekermann vedremo Ospina tra i pali, difesa a quattro con Arias e Mojica sulle fasce con l’inossidabile coppia centrale Davinson Sanchez-Mina. I due di centrocampo saranno Uribe e Carlos Sanchez, con Cuadrado, Quintero e Muriel alle spalle di Falcao.

Inghilterra-Colombia avrà il fischio d’inizio alle ore 20.00 allo Spartak Stadium e metterà in palio un posto nei quarti di finale contro la vincente del match tra Svezia e Svizzera. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della super-sfida, per non perdersi nemmeno un istante del match che metterà di fronte i due bomber Harry Kane e Radamel Falcao.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

19.47 Ripercorriamo l’andamento delle due rivali. L’Inghilterra ha vinto 2-1 allo scadere contro la Tunisia con doppietta di Kane, quindi ha rifilato un 6-1 a Panama con tripletta del solito Kane, quindi ha perso 1-0 contro il Belgio nell’ultimo match del girone G

19.46 Ripercorriamo l’andamento delle due rivali. La Colombia ha perso 1-2 all’esordio contro il Giappone, quindi ha schiantato 3-0 la Polonia, prima di un soffertissimo 1-0 contro il Senegal.

19.45 15 minuti al fischio d’inizio del match!

19.43 Nella Colombia, invece, sta stupendo la coppia di centrarli Davinson Sanchez e Yerry Mina, con il classe 1994 del Barcellona che ha già segnato addirittura due reti, tutte decisive. In mezzo al campo, invece, Barrios e Lerma che, assieme, vantano appena 20 presenze in nazionale.. Il CT Pekermann si è preso un notevole rischio..

19.40 Nella formazione del CT Southgate saranno da seguire con attenzione anche Dele Alli e Raheem Sterling. Il centrocampista del Tottenham classe 1996 non ha ancora inciso a dovere in questa competizione, mentre l’attaccante esterno del City dovrà dare man forte a Kane, e ha dimostrato di poterlo fare meglio di Rashford

19.37 Questa sfida, ovviamente, sarà imperniata sui due grandi bomber presenti. Da un lato Harry Kane, fresco di rinnovo con il Tottenham, che ha già 18 reti con la maglia della nazionale in appena 26 apparizioni, contro Radamel Falcao che detiene il record assoluto della Cafetera con 30 gol in 76 match.

19.35 Al momento a Mosca condizioni perfette per il gioco del calcio. Temperatura sui 17° e cielo sereno o poco nuvoloso…

19.32 Dopo aver saggiato il manto erboso dello stadio moscovita l’Inghilterra ha dato il via al suo riscaldamento

#ENG, including Gareth Southgate and under-21 coach Aidy Boothroyd, have been out for a walk around the Spartak Stadium, a pretty cosy venue which should host a fantastic atmosphere for this final Round of 16 tie.https://t.co/4rQPugMEhH#COLENG #WorldCup pic.twitter.com/vTDRRWeBWK — Laure James, FIFA (@FIFAWorldCupENG) July 3, 2018

19.30 Mezzora esatta e sarà Inghilterra-Colombia! Sale la tensione allo Spartak Stadium! Ecco l’arrivo delle due formazioni di poco fa..

The teams have arrived in Moscow! Where are you watching #COLENG tonight? 👉 https://t.co/xliHcxWvEO#WorldCup — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 3, 2018

19.28 L’assenza di James Rodriguez si farà sentire nel cuore del gioco della Cafetera. Il fantasista del Bayern Monaco proveranno a tornare ai quarti di finale come 4 anni fa. All’epoca arrivò la sconfitta per 2-0 contro il Brasile, ma fu il miglior risultato di sempre dei sudamericani che, in totale, sono arrivati alla fase finale dei Mondiali di calcio solamente nel 1962, 1990, 1994. 1998. 2014 e 2018

19.25 Una immagine direttamente dagli spogliatoi dell’Inghilterra, chiamata a fare meglio delle ultime edizioni. Eliminata nel girone a Brasile 2014 e negli ottavi di finale a SudAfrica 2010.

The kitmen are all set for the #ThreeLions to arrive in our dressing room. We'll have tonight's team news in the next half hour. pic.twitter.com/V8eL2ts01l — England (@England) July 3, 2018

19.23 Andiamo a vedere le novità di formazione. Per la Colombia davanti ad Ospina viene confermata la linea difensiva a quattro, mentre dietro a Falcao trovano spazio Barrios in mezzo al campo e Jefferson Lerma al posto di James Rodriguez che non ha ancora recuperato il problema muscolare accusato contro il Senegal ed inizierà dalla panchina

19.22 Andiamo a vedere le novità di formazione. Nell’Inghilterra tutto confermato. L’unica sorpresa, se così si può chiamare, è Walker nei tre di difesa al posto dell’atteso Cahill. Per il resto tutto confermato con Lingard che farà da raccordo tra centrocampo e attacco dopo, ovviamente troneggia Harry Kane, coadiuvato da Raheem Sterling

19.20 Stasera toccherà a Inghilterra e Colombia. Ecco le formazioni ufficiali a 40 minuti dal fischio d’inizio del match

19.17 Si va a chiudere un turno quanto mai combattuto ed equilibrato. Anche oggi pomeriggio Svezia-Svizzera non è stata da meno con il successo degli scandinavi per 1-0 grazie ad una rete di Forsberg decisamente deviata dal centrale elvetico Akanji..

19.15 Benvenuti allo Spartak Stadium di Mosca! Tra 45 minuti andrà in scena l’ultimo ottavo di finale di Russia 2018! L’Inghilterra sfiderà la Colombia in un incontro che promette gol e spettacolo!

Foto: Inghilterra Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com