LIVE Finale Mondiali 2018, Francia-Croazia in DIRETTA: transalpini favoritissimi, croati per il miracolo

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Francia-Croazia, la Finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Un match inaspettato alla vigilia. I francesi erano tra i candidati ad arrivare fino in fondo ma i croati certamente no, considerando anche il loro percorso accidentato nel corso delle qualificazioni. Ma la rassegna iridata ha una sorta di magia, la stessa che ha consentito a Mario Mandzukic e compagni di superare ogni difficoltà, concludendo a punteggio pieno il proprio girone qui in Russia e poi in grado di sconfiggere Danimarca, Russia ed Inghilterra: due vittorie ai rigori ed una ai supplementari. Sono quindi 90′ in più quelli sulle gambe degli uomini di Zlatko Dalić rispetto ai transalpini, brillanti e tremendamente solidi.

I successi contro Argentina, Uruguay e Belgio, nella fase ad eliminazione diretta, non sono stati scintillati dal punto di vista della manovra ma il talento in squadra è tale che è sufficiente qualche minuto ai solisti d’Oltralpe per portarsi a casa il successo. Antoine Griezmann, Paul Pogba e Kylian Mbappé guidano una compagine che ha messo in mostra grande compattezza. Il fatto che le ultime due partite siano state decise dalle realizzazioni di due difensori (Varane e Umtiti) esalta ulteriormente questo concetto. Sulla sponda balcanica, però, il talento non manca. Luka Modric è il leader di una selezione che a centrocampo ha piedi buoni. Si pensi anche a Rakitic e Brozovic. Uno scontro che si giocherà molto nella zona nevralgica e chi avrà la meglio potrà conquistare la Coppa del Mondo.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Francia-Croazia, la Finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 17.00. Buon divertimento!

IL PROGRAMMA – LE PROBABILI FORMAZIONI – LE STATISTICHE E I PRECEDENTI – LE CHIAVI TATTICHE













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Vlad1988Gri / Shutterstock.com