Francia-Croazia, Finale Mondiali 2018: a che ora comincia e su che canale vederla in tv? C’è anche il commento della Gialappa’s Band

Domani è il grande giorno. Il Luzhniki Stadium di Mosca sarà teatro della Finale dei Mondiali 2018 di calcio tra la Francia e la Croazia. Un confronto non prevedibile alla vigilia, soprattutto guardando a quanto fatto dai croati.

Match che contrapporrà una delle favorite della vigilia, la formazione allenata da Didier Deschamps, alla compagine di Zlatko Dalić. I transalpini, sulla carta, partono coi favori del pronostico, avendo in rosa tanti calciatori di qualità, capaci di risolvere la partita in qualsiasi momento. Paul Pogba, Kylian Mbappé ed Antoine Griezmann sono tra quelli in grado di dare uno scossone al gioco. Le vittorie contro Argentina, Uruguay e Belgio hanno il loro marchia di fabbrica.

Vero è che tra gli slavi il talento non manca: Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic e Mario Mandzukic sono stati calciatori decisivi per la staccare il biglietto per l’incontro conclusivo. Una formazione che non si è mai arresa, prevalendo ai calci di rigore contro la Danimarca e la Russia e poi nei tempi supplementari contro l’Inghilterra.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Francia vs Croazia

FRANCIA-CROAZIA: COME VEDERE LA FINALE DEI MONDIALI 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

La partita sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Vlad1988 Shutterstock.com