Francia-Croazia, Finale Mondiali 2018: le probabili formazioni. Poche sorprese tra i Galletti, Mandzukic punta centrale dei balcanici

Domani, domenica 15 luglio (ore 17.00), il Luzhniki Stadium di Mosca sarà teatro della Finale dei Mondiali 2018 di calcio tra la Francia e la Croazia. Un confronto non pronosticabile alla vigilia, soprattutto guardando a quanto fatto dai croati.

Match interessante che contrapporrà una delle favorite della vigilia, la formazione allenata da Didier Deschamps, alla compagine di Zlatko Dalić. I transalpini, sulla carta, partono coi favori del pronostico, avendo in rosa tanti calciatori di qualità, capaci di risolvere la partita in qualsiasi momento. Paul Pogba, Kylian Mbappé ed Antoine Griezmann sono tra quelli in grado di dare uno scossone al gioco. Le vittorie contro Argentina, Uruguay e Belgio hanno il loro marchia di fabbrica.

Vero è che tra gli slavi il talento non manca: Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic e Mario Mandzukic sono stati calciatori decisivi per la staccare il biglietto per l’incontro conclusivo. Una formazione che non si è mai arresa, prevalendo ai calci di rigore contro la Danimarca e la Russia e poi nei tempi supplementari contro l’Inghilterra.

Per quanto concerne le probabili formazioni, Deschamps non dovrebbe cambiare il proprio “spartito”. Confermato dunque il 4-3-3 con Lloris tra i pali; linea a quattro composta da Pavard, Umtiti (match winner contro il Belgio), Varane ed Hernandez; solito terzetto in mezzo al campo formato da Pogba, Kanté e Matuidi; in avanti Mbappé e Griezmann ad assistere la punta centrale Giroud. Stessa storia, stesso mare per Dalic che, nonostante le fatiche dei match passati, punta anch’egli sulla continuità e non ha particolari problemi tra squalifiche ed infortunati: quartetto difensivo Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic a protezione della porta di Subasic; nella zona nevralgica saranno Brozovic e Rakitic i mediani di qualità davanti alla retroguardia mentre a trequarti campo l’inventiva di Modric e la tecnica in velocità di Perisic e Rebic cercheranno di supportare il terminale offensivo Mandzukic.

FRANCIA-CROAZIA: LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA FINALE DEI MONDIALI 2018

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté, Matuidi; Mbappé, Giroud, Griezmann. All.: Deschamps.

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. All.: Dalic.













