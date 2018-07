LIVE F1, GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA: prove libere 1. La Ferrari prova lo scatto a casa di Lewis Hamilton

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula Uno 2018. Su una delle piste storiche del calendario iridato assisteremo, verosimilmente, ad una nuova sfida tra la Mercedes e la Ferrari fin da questa prima sessione. Le Frecce d’Argento sono reduci dal disastroso weekend austriaco di Zeltweg: doppio ritiro ed un Lewis Hamilton che non si fermava anzitempo dalla corsa in Malesia del 2016. Un brutto colpo per il team di Brackley, vistosi scavalcare dalla Rossa nelle due graduatorie riservate ai piloti ed ai costruttori.

In questo senso, il round sarà fondamentale per la Stelle a tre punte. La conformazione del tracciato dovrebbe essere gradita alla W09, nata praticamente su questo circuito. Hamilton, poi, davanti ai propri tifosi vorrà centrare il bersaglio grosso. Il britannico ha vinto le ultime 4 edizioni ed è prontissimo per ottenere il quinto trionfo. Il Cavallino Rampante, da par suo, non vorrà stare a guardare e, augurandosi che i nuovi aggiornamenti funzionino, cercherà di contrastare i rivali. Fari puntati anche sulla Red Bull, vincitrice a sorpresa in Austria.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula Uno 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00. Buon divertimento!

11.31 Ecco l’esordio delle prime gomme Hard, marchiate di blu

11.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DOPO LA PRIMA MEZZORA

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 05 S. Vettel Ferrari 1’29″244 8 2 33 M. Verstappen Red Bull +00″225 1’29″469 8 3 07 K. Raikkonen Ferrari +00″242 1’29″486 9 4 31 E. Ocon Force India +01″027 1’30″271 8 5 03 D. Ricciardo Red Bull +01″075 1’30″319 8 6 77 V. Bottas Mercedes +01″140 1’30″384 5 7 11 S. Perez Force India +01″348 1’30″592 8 8 20 K. Magnussen Haas +01″713 1’30″957 5 9 08 R. Grosjean Haas +01″970 1’31″214 5 10 2 S. Vandoorne McLaren +02″512 1’31″756 6 11 18 L. Stroll Williams +03″119 1’32″363 4 12 9 M. Ericsson Sauber +04″445 1’33″689 5 13 35 S. Sirotkin Williams +04″790 1’34″034 6 14 10 P. Gasly Toro Rosso +05″418 1’34″662 8 15 28 B. Hartley Toro Rosso +05″835 1’35″079 6

11.29 Nel primo settore l’inglese (con gomme Medie) sbaglia malamente alla curva Arena e rovina subito il suo giro..

11.28 Ecco Lewis Hamilton! Inizia il fine settimana del campione del mondo..

11.27 103 millesimi di vantaggio per Vettel nel T1, diventano 323 nel T2. Il tedesco chiude al comando in 1:29.244 ma arriva Bottas in 1:29.841, per molto nel T3 dopo aver fatto segnare due parziali record.

11.26 Riparte Vettel, mentre Raikkonen si ferma a 17 millesimi da Verstappen

11.25 Hamilton è ancora fermo ai box.. si lascia desiderare il padrone di casa?

11.24 Valtteri Bottas chiude il suo primo tentativo in 1:30.384 mentre Verstappen vola 1 :29.469 con Raikkonen a sei decimi

11.23 La prima uscita di strada di giornata è, non a sorpresa, di Sergey Sirotkin, che ha malamente sbagliato alla Club, l’ultima curva..

11.22 L’australiano chiude a 2.237 dal compagno di team. Primo giro del tutto interlocutorio

11.21 Parte anche Ricciardo, mentre le due Ferrari sono ancora impegnate in pista

11.20 Vettel parte per il suo primo giro. Nel T1 si ferma a 152 millesimi da Verstappen, trova molto traffico, e nel T2 va a 345, chiude in 1:30.386 a 377 millesimi dalla prima posizione

11.19 Sale in quarta posizione Vandoorne a 1.662 dalla vetta, mentre Raikkonen prosegue nel suo run. Esce ora anche Seb Vettel!

11.18 Raikkonen accusa 313 millesimi al T2 nei confronti di Verstappen e taglia il traguardo in 1:30.480 a 471 millesimi

11.17 1:30.009 per Verstappen che migliora, mentre si lancia Raikkonen ora

11.16 Sergio Perez piazza il primo tempo per la Force India in 1:31.671 a 8 decimi da Verstappen

11.15 Alle spalle di Verstappen le due Toro Rosso, a oltre 4 secondi, ma la scuderia di Faenza è impegnata in prove aerodinamiche all’anteriore..

11.14 In casa Mercedes due novità: doppio specchietto retrovisore e, nella sua parte anteriore, mini telecamera termica per monitorare la temperatura degli pneumatici

11.13 Ecco Max Verstappen! Ovviamente sta andando a ritoccare il tempo di Hartley e chiude in 1:30.863 con gomma Media

11.12 Brendon Hartley fissa il primo tempo del fine settimana in 1:35.079

11.11 Pista come sempre splendida, e riasfaltata completamente. Per questo motivo, ma non solo, sono presenti le gomme ridotte di 0.4 millimetri volute dalla Pirelli

11.10 Tocca a Valtteri Bottas scendere sul tracciato.. ma anche il finlandese torna subito ai box.. il primo a girare davvero è Brendon Hartley

11.09 Per il momento nessuno ha concluso nemmeno un giro.. vista la difficoltà della pista, poi, non ci sono terze guide al via..

11.08 Kevin Magnussen è pronto per la sua FP1.. sarà in grado di confermarsi in questo inizio di stagione così positivo?

11.07 Ecco il padrone di casa! Lewis Hamilton sale sulla sua W09 con un casco dorato per festeggiare la sua gara

It's always a special weekend for British drivers… …and @LewisHamilton's helmet has a golden glow today#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/pqQ2TO37RC — Formula 1 (@F1) July 6, 2018

11.06 Doppia Force India in pista..

Within seconds of each other, both cars head out. Instalappery is on! #BritishGP pic.twitter.com/GaYE9crza9 — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) July 6, 2018

11.05 Rientra ai box Charles Leclerc che presenta molta vernice sulla parte sinistra della sua ala anteriore

11.04 Inizia il lavoro anche in casa Toro Rosso

11.03 Installation lap per tutti, la mattinata non è ancora scattata ufficialmente. Fernando Alonso procede con una notevole griglia dietro la gomma anteriore destra

11.02 Scende in pista anche Sebastian Vettel, il tedesco monta le Medie. In questo fine settimana, inoltre, esordiranno le gomme Hard

11.01 Primi piloti in pista sono i Williams. Al momento, nettamente, la peggiore vettura del lotto..

It’s great to be back at our home race and FP1 is about to start. #FP1 #BritishGP #F1 — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) July 6, 2018

11.00 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DI GRAN BRETAGNA!!!!!!!!

10.59 La situazione attuale sulla pista.. la temperatura è il salita rapida..

10.58 Due minuti al via.. la calma prima della tempesta a Silverstone!

Calm before the storm…@SilverstoneUK is bathed in sunshine this morning 👌 FP1 is coming your way#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/3WkOt5NWVG — Formula 1 (@F1) July 6, 2018

10.56 Dopo anni opachi, in casa Sauber Alfa-Romeo regnano i sorrisi. Leclerc ed Ericsson, ormai, possono puntare ad ogni gara alla zona punti

Good morning! 😊 How do you greet your friends, a fist bump 🤜🤛 or a bro-shake🤝? #F1 #BritishGP pic.twitter.com/ftU2dYHeNA — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) July 6, 2018

10.55 La Ferrari non vince in questa pista dal 2011 e, per l’occasione, ha portato diverse novità. In primis nuovo fondo che dovrebbe conferire grande down-force alle SF71H e, non ultima, una nuova ala posteriore. Il tracciato non è mai stato troppo amico delle Rosse. Vettel e Raikkonen proveranno a ribaltare questo trend…

10.53 Una delle grandi novità di quest’anno è il nuovo, ed ulteriore, tratto in regime di DRS. Si parla di curva 1 e curva 2. Sì, avete letto bene, i piloti potranno filare con l’ala aperta nelle prime due curve. Sarà una vera impresa riuscire a non perdere il controllo della vettura in una situazione simile. Di sicuro sarà una grande sfida per tutti i piloti!

10.52 Si corre, anche, in casa della McLaren. Ma per la vettura color papaya, gli scenari sono ben poco incoraggianti in una pista di potenza come questa..

10.50 10 minuti al via ufficiale dell’appuntamento numero 10 della stagione. Siamo ormai a metà stagione!

10.49 Approfittando dei ritiri delle Mercedes e di Daniel Ricciardo, le Haas hanno ottenuto il loro miglior risultato di sempre, con un quarto e quinto posto, ma è stata la conferma che la vettura americana sia tornata ai livelli di inizio stagione

"It's crazy what Tommy-San can see just with his eyes" A tyre guru has helped transform @HaasF1Team's results this season #F1https://t.co/WkmCr7uPtv — Formula 1 (@F1) July 5, 2018

10.47 Si arriva in Inghilterra, dunque, dopo la vittoria di Max Verstappen in Austria. L’olandese è il pilota che ha conquistato più punti negli ultimi tre appuntamenti ma, come ha ribadito ieri, per la lotta al titolo iridato sarà complicato, dato che la sua Red Bull non è competitiva in tutti i circuiti, e Silverstone non dovrebbe fare differenza in questo senso..

It was an unexpected and glorious win in Austria, but @Max33Verstappen is realistic about @redbullracing's chances at the #BritishGP 🇬🇧 #F1https://t.co/yFfJKtgRsY — Formula 1 (@F1) July 5, 2018

10.45 15 minuti al via della prima sessione di prove libere. I marshalls sono pronti.. più o meno..

10.44 La Renault ci fornisce gentilmente il programma completo delle sessioni

10.42 Solitamente in questa zona dell’Inghilterra la vera grande incognita è il meteo. Invece siamo alle porte di un weekend prettamente estivo. Temperature tra i 28° e 30°, con cielo sereno o poco nuvoloso. Anche in questo momento, per esempio, la colonnina di Mercurio passa già i 24°

10.40 La Mercedes dà subito la prima notizia del weekend: Valtteri Bottas correrà con la terza Power Unit stagionale! La seconda sarà controllata e riusata, se non ci saranno problemi, in Germania tra 15 giorni. Il finlandese, quindi, eviterà penalità a Silverstone, ma inizierà già ad utilizzare la terza, ed ultima, specifica della sua annata. Dalla quarta in poi arriveranno 10 posizioni di penalità in griglia..

NEWS: This does not mean Power Unit 2 is out of service. It will be thoroughly checked and used again for the #GermanGP. @ValtteriBottas will not take a penalty as we remain within the permitted contingent of components. #BritishGP 2/2 pic.twitter.com/AxUG9iqvHh — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) July 6, 2018

10.38 Dopo la debacle del Red Bull Ring, le Frecce d’argento vogliono tornare a fare la voce grossa su una pista dove arrivano da ben 5 successi di fila, 4 con Hamilton.. Il doppio ritiro del GP di Austria, però, potrebbe costringere la Mercedes a ridurre la potenza delle sue Power Unit..

10.35 Tutto pronto nel paddock di Silverstone.. tempio della velocità che, negli ultimi anni, è divenuto terreno di caccia per la Mercedes..

And another Good Morning from the #BritishGP paddock 👋🏼 pic.twitter.com/vvaMvcCWWN — Silverstone (@SilverstoneUK) July 6, 2018

10.30 Benvenuti a Silverstone! Tra 30 minuti scatterà il fine settima del Gran Premio di Gran Bretagna! Si chiude il trittico di inizio estate, in casa di Lewis Hamilton!

Just 30 minutes until we get this Grand Prix weekend underway with FP1! (Speed limits may differ when on the circuit 😉)#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/POkJ1fIQfE — Formula 1 (@F1) July 6, 2018

