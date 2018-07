F1, GP Gran Bretagna 2018: la Ferrari all’attacco in casa di Lewis Hamilton. Le Rosse per l’impresa nella tana del nemico

Si conclude il trittico di inizio estate per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2018 e, dopo Francia e Austria, si fa tappa in Inghilterra, più precisamente sul tracciato di Silverstone, per il Gran Premio di Gran Bretagna. Un appuntamento storico su uno dei templi della velocità ma, soprattutto, casa di Lewis Hamilton. Non tanto perché il quattro volte campione del mondo è nato a Stevenage, a circa 80 chilometri dalla pista del Northamptonshire, quanto perché ha vinto ben cinque volte, con una striscia aperta di ben quattro successi consecutivi.

Per Ferrari e Red Bull, quindi, un campanello d’allarme non da poco, sapendo che la Mercedes a Silverstone è praticamente imbattibile. La scuderia di Brackley è reduce da cinque vittorie di fila sulla pista inglese che esalta le caratteristiche della vettura anglo-tedesca. Curvoni veloci e rettilinei sono il terreno di caccia ideale per la W09 che, anche quest’anno, parte con i favori del pronostico, nonostante il doppio ritiro del Gran Premio d’Austria. La gara è stata vinta da Max Verstappen, che ha saputo evitare i guai a livello di gomme e motore, portando al successo la sua Red Bull sul circuito di casa. Anche la Ferrari ha dato buone risposte, con un doppio podio che ha fatto tornare il sorriso a Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen e, soprattutto, ha fatto tornare il tedesco, e la scuderia, in vetta alla classifica piloti e costruttori.

A Silverstone, dunque, tutto sarà rimesso in palio con l’incognita del meteo che, per una volta, non dovrebbe incidere. Le previsioni parlano di sole e temperature estive, per cui due fattori che potrebbero mettere in difficoltà i motori (come visto in Austria) e gli pneumatici (nonostante saranno presenti, per l’ultima volta di questa annata, quelli ridotti di 0.4 millimetri). Sulla carta le Frecce d’argento partono ancora con i favori del pronostico, ma le traversie a livello di affidabilità non possono fare dormire sonni tranquilli né al padrone di casa Lewis Hamilton, né al suo compagno Valtteri Bottas.

La Ferrari, a questo punto, proverà a sfruttare il momento, andando a caccia di una vittoria in casa della rivale numero uno, per chiudere nel migliore dei modi il tour de force di inizio estate e, non ultimo, per rifilare alla Mercedes una botta al morale e alla fiducia, proprio nel tracciato di casa. L’obiettivo è ambizioso, ma non sarà facile da centrare, anche perché ormai la Red Bull, a sua volta, si è inserita stabilmente ai piani alti della classifica ed è stata in grado di centrare il terzo successo stagionale, proprio come Ferrari e Mercedes.

In classifica generale Sebastian Vettel si è riappropriato della vetta della classifica, con un punto di vantaggio proprio su Lewis Hamilton, mentre in terza posizione, a 45 punti, si è portato Kimi Raikkonen che, dopo il terzo posto di Le Castellet, ha saputo concludere in una brillante piazza d’onore a Zeltweg. Alle sue spalle Max Verstappen, Valtteri Bottas, e Daniel Ricciardo proveranno a mettersi in luce per conquistare punti preziosi in ottica campionato, per mantenere ancora aperte le chance di una rimonta (comunque difficile) ai danni di Vettel e Hamilton.

La Mercedes sarà in grado di vincere il sesto Gran Premio di Gran Bretagna consecutivo? Lewis Hamilton conquisterà il suo quinto di fila, raggiungendo il record di vittorie consecutive su un singolo tracciato di Ayrton Senna? Oppure la Ferrari approfitterà della situazione, con le Frecce d’argento che non vorranno forzare al limite il proprio motore? Le incognite sono numerose, assieme alle gomme (le più dure viste fino a questo momento) e alle alte temperature. La gara di Silverstone si presenta come meno scontata del solito. La Rossa proverà ad approfittarne, proprio nella “tana del nemico”.

