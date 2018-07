Sebastian Vettel, GP Gran Bretagna 2018: “Questa Ferrari ha un grande potenziale. Gli errori capitano, bisogna avere pazienza”

Sebastian Vettel si presenta a Silverstone da leader nel Mondiale, dopo il terzo posto in Austria coinciso con il ritiro di Lewis Hamilton. Il tedesco sa che questo weekend dovrebbe essere, almeno sulla carta, in difesa, ma nelle dichiarazioni della vigilia è apparso fiducioso. “Questa macchina ha un grande potenziale ed è stato così anche lo scorso anno, ma a fine stagione non avevamo la forza per battere Mercedes. Sarà importante quindi capire come svilupperemo la vettura da qui a novembre“.

Non solo sviluppo, ma anche limitare gli errori in pista. La penalizzazione di sabato scorso in qualifica stava costando caro alla Ferrari, poi brava e fortunata a recuperare il gap domenica, prima del disastro della Mercedes. “Gli errori capitano durante una stagione. Capitano a noi e ai nostri avversari. Dobbiamo essere pazienti. Non credo si debbano sempre dare penalità con lo stesso metro di giudizio. Spesso nelle situazioni ci sono sfumature, non tutto è sempre bianco o nero. E poi anche Carlos (Sainz, ndr) ha detto di non essere stato danneggiato“, ha poi chiuso Seb commentato l’episodio che lo ha visto coinvolto.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI