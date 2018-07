LIVE F1, GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Sebastian Vettel, serve la scossa! La Ferrari sfida la Mercedes

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna 2018, nona tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone si inizia a fare sul serio, i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare il feeling giusto con la pista e perfezionare il set-up delle proprie monoposto. Le Mercedes sembrano essere decisamente avanti a tutti come da pronostico della vigilia. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sembrano avere un passo incontenibile per tutta la concorrenza ma si aspettano risposte importanti dagli altri piloti in pista.

Sebastian Vettel deve tirare fuori il coniglio dal cilindro e inventarsi una grandissima magia per provare a contrastare il rivale in ottica classifica generale. Il tedesco della Ferrari proverà a trovare le soluzioni migliori per cercare di tenere testa al padrone di casa: l’obiettivo è quello di dare del filo da torcere in qualifica e soprattutto in gara anche se la missione si preannuncia molto complicata. Si attendono dei segnali anche da parte di Kimi Raikkonen, attenzione anche alle Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna 2018, nona tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

15.20 Questa l’immagine di Verstappen

15.18 BANDIERA ROSSA! L’incidente di Verstappen è avvenuto nel settore 2: ha perso il posteriore ed è finito a muro, distruggendo la parte di dietro della monoposto

15.16 VERSTAPPEN A MURO! Subito nel primo giro, proprio mentre Raikkonen fa segnare il miglior tempo in 1’28″591

15.15 1’28″856 per Vettel, con gomma bianca, la Medium

15.13 In pista anche le due Ferrari: Raikkonen si porta davanti a tutti con il tempo di 1’29″664, 178 millesimi meglio di Vettel. Ancora ai box Red Bull e Mercedes

15.10 C’è attività in questo momento in pista. Il miglior tempo è di Leclerc, in 1’31″285

15.07 C’è Vandoorne adesso in pista

15.03 Ancora nessuno in pista

15.00 SEMAFORO VERDE!

14.56 C’è tantissimo pubblico, con migliaia di appassionati accorsi con camper e roulotte

