Lewis Hamilton, GP Gran Bretagna 2018: “Un weekend speciale. Siamo i più veloci ed i migliori alla fine”

Decimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno in quel di Silverstone (Gran Bretagna) e per Lewis Hamilton è da sempre un weekend speciale. Idolo di casa e vittorioso nelle ultime quattro edizioni (cinque successi complessivi), Lewis si presenta ai nastri di partenza desideroso di riscatto dopo il ritiro sul Red Bull Ring (Austria). Un ko inatteso che non arrivava dalla corsa in Malesia del 2016 per l’alfiere della Mercedes.

“Sesta vittoria qui? E’ la stessa cosa ogni anno, per me è il GP di casa e il più speciale – le prime parole di Lewis – Anche guardando le repliche dello scorso anno, osservare i fan è stupendo. E siamo anche in lotta per il Mondiale di calcio. Sarà un weekend difficile, speravamo in Austria di avere qualcosa di diverso ma questo non intacca il nostro morale. Siamo più uniti che mai. Le macchine sono state analizzate subito dopo la gara e abbiamo fatto di tutto per evitare simili problemi in futuro“.

Sul resto della stagione, Lewis non si sbilancia: “Credo sia impossibile capire come andrà il resto della stagione. Dalle esperienze avute, il team reagisce sempre molto bene e abbiamo apportato miglioramenti alla monoposto che hanno aumentato il mio feeling con la vettura e la sua comprensione. I valori continueranno a cambiare, ma sono certo che alla fine miglioreremo ancora. C’è una battaglia tra due team, ma questo sport è così, spreme al massimo il potenziale della macchina. Ci sono alti e bassi, ma continuo a pensare che siamo più veloci e saremo i migliori alla fine. La pressione rende le cose più difficili e tutti hanno perso punti, anche Ferrari e Red Bull. Non so cosa accadrà d’ora in avanti, ma sono certo che dietro di me c’è il miglior team di strateghi. Certo, nessuno è perfetto. E sarebbe anche noioso il contrario. Siamo umani e una piccola preoccupazione ci sarà sempre, ma come atleta questo non posso permettere influisca con il mio weekend. Spero sia affidabile la vettura, ma questo pensiero non mi ostacolerà e il team farà di tutto“.

E sui suoi propositi relativamente a questa gara: “Sarebbe bello vincere e tornare in testa al Mondiale qui. Dal 2007 essere qui vincitore è un qualcosa di speciale. Per me è un privilegio e il sostegno è diverso da qualsiasi altro circuito. L’atmosfera è unica e spero davvero di arrivare in buona forma e mostrarlo. Mi sento pronto e guardo sempre agli aspetti positivi. Abbiamo voglia di vincere come team. Ci sono persone che possono risolvere tutto ed è sorprendente come arrivano alla soluzione questi ragazzi“.













