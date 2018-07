LIVE F1, GP Germania 2018 in DIRETTA: prove libere 3, gli aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Hockenheim andrà in scena l’ultimo turno prima del time-attack. Una sessione importante per andare a definire gli assetti ideali in vista delle qualifiche che decideranno la griglia di partenza della corsa domenicale.

Si prospetta un confronto serrato, come al solito, tra Ferrari e Mercedes. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, in particolare, sono pronti ad affrontarsi per contendersi la pole e conquistarsi un posto privilegiato per la gara di domani. Una partenza dalla piazzola numero uno particolarmente ambita dal momento che nelle ultime 14 edizioni del GP, ben 13 volte ha vinto chi è partito dalla prima fila (7 volte il poleman). Da questa statistica si comprende quanto sia importante essere davanti.

Vorranno però essere della partita anche i due compagni di squadra Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas, desiderosi di dare un contributo alla causa ed essere competitivi. In particolare Raikkonen è reduce da tre podi consecutivi e vuol prolungare la serie positiva, togliendosi altre soddisfazioni. Attenzione però alle Red Bull. Le vetture di Milton Keynes potrebbero inserirsi nella lotta, essendo assai dotate in trazione e potendo sfruttare nel Motodrom le grandi qualità del proprio telaio.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Appuntamento alle ore 12.00, mentre le qualifiche sono previste alle ore 15.00. Buon divertimento!

12.40 Il muretto box Ferrari si ripara dalla pioggia e attende la conclusione della sessione..

12.37 Nei box le vetture vengono smontate . Inizia la preparazione per le qualifiche delle ore 15.00.. Il pubblico, numeroso, non gradisce..

12.35 La pioggia non smette di aumentare di intensità. Appare ovvio che la FP3 sia già conclusa.. vedremo in ottica qualifiche se le condizioni minime di sicurezza saranno garantite..

12.32 In casa Renault, dopo aver completato un giro, l’unico della giornata, si dedicano a Instagram con i tifosi..

12.30 Siamo ufficialmente a metà FP3. Le condizioni odierne, ovviamente, fanno sorridere in casa Red Bull che, in questo modo, sarà competitiva anche in qualifica. Ferrari e Mercedes sull’asciutto sarebbero risultate, con grande probabilità, imprendibili..

12.28 Nei box i caschi sono stati tolti, e ci si passa il tempo come si può..

It's a watching brief right now for the drivers at Hockenheim 😢#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/7zwprzT7FE — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

12.26 Ci avviciniamo alla metà della sessione, ma la sensazione è che non si vedrà azione fino alle qualifiche… condizioni e pochi set di gomme stanno rovinando il sabato mattina di Hockenheim..

12.24 Le immagini sono davvero impietose.. Piove davvero forte e in larghi tratti della pista dominando acqua e pozzanghere…

12.23 Per quello che conta, ecco i migliori settori fino a questo momento

12.21 L’aggiornamento tempi è davvero rapido:

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 27 N. Hulkenberg (W) Renault 1’36″873 4

12.20 La pista, come si vede, è assolutamente bagnata..

12.19 Le immagini mostrano l’intensità della pioggia aumentare minuto dopo minuto. Grave errore della direzione gara che non ha concesso un set di gomme da bagnato in più ai piloti.. in questo modo sarà complicato vedere i piloti in pista..

No cars on track at the moment, rain is quite heavy #GermanGP #FP3 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 21, 2018

12.18 Le immagini del testacoda di Carlos Sainz in curva 1

Sainz gets in a spin 🔄 A lot of standing water on the track 💧#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/OPCYhgMQkD — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

12.17 In casa Ferrari i piloti sono pronti sulle rispettive vetture, ma in pista tutto tace..

12.16 La pioggia si fa davvero intensa.. Tutta la FP3 sarà bagnata, a questo punto anche le qualifiche sono a forte rischio. ci sarà da divertirsi oggi!

12.15 Sky Sport informa che Lewis Hamilton sarebbe stato male nel corso della nottata. Si temeva di non vedere il pilota inglese in pista in questa FP3 e, per il momento, non lo si vede attorno alla sua vettura..

12.14 Daniel Ricciardo prima di rientrare ai box ha confermato che le gomme Full Wet sono ideali per queste condizioni

12.13 1:36.873 Hulkenberg mette a segno il primo giro ufficiale della giornata

Big lock-up for Nico 😬 But he goes on to post the first time of FP3, a 1:36.873 ⏱️#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/9W2f2Vi2eD — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

12.13 Inizia il suo primo tentativo Nico Hulkenberg che viene seguito anche dal compagno Carlos Sainz. Il tedesco commette un piccolo errore all’Hairpin, mentre Sainz compie una breve escursione.

12.12 Pierre Gasly nel suo unico giro completato, ha commesso un piccolo errore. Le condizioni sono davvero complicate..

Gasly heads wide early on in this very wet FP3 Still no times on the board yet…#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/Nl62v6jsrp — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

12.11 Per le Williams, a loro volta, due semplici installation lap

12.10 Vandoorne subito richiamato ai box, mentre ne esce Daniel Ricciardo!

12.09 In questo momento procede in pista il solo Stoffel Vandoorne. I top team preferiscono non rischiare e tenere le gomme da bagnato per oggi e, eventualmente, domani

As the rain continues to fall, Fernando and Stoffel head out for their install laps on the blue-banded Full Wet tyre. ☔️ #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/ojb0Gk3gQB — McLaren (@McLarenF1) July 21, 2018

12.08 La Haas conferma di avere saggiato le condizioni della pista, decidente di tornare ai box

Having explored the on-track conditions…both cars back to base. #FP3 #GermanGP 🌧🌧🌧 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 21, 2018

12.07 Si prepara anche Nico Hulkenberg

12.26 Magnussen non completa il suo giro e preferisce tornare ai box, mentre si lancia Max Verstappen!

12.05 Una immagine eloquente della pista.. tanta acqua sull’asfalto

12.04 Magnussen non si ferma e si lancia per il primo giro vero e proprio

12.03 Scendono in pista anche Leclerc, Magnussen e Hartley. Ericsson subito ai box

Lots of spray on the track – full wets for Ericsson 🔵#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/omt4d3JLFh — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

12.02 Entra in scena anche Romain Grosjean, supponiamo solo per un installation lap..

12.01 Subito sul tracciato Marcus Ericsson con gomme Full Wet. Si solleva tantissima acqua!

🚥 GREEN LIGHT 🚥 We're underway in FP3 at the Hockenheimring! And @Ericsson_Marcus is braving the conditions 🌧️#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/bX3YxFyoQ4 — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

12.00 SEMAFORO VERDE!!!! SCATTA LA FP3!!! SI DANZA SUL BAGNATO!!!

11.59 Condizioni attuali a Hockenheim. Pioggia e 20°. Pista decisamente bagnata!

11.58 Due soli minuti alla FP3.. pronti per 60 intensi minuti che dovranno portare i piloti alle qualifiche che, secondo le previsioni, saranno bagnate a loro volta..

11.57 Cade la pioggia.. anche al box McLaren, che stanotte ha rotto i sigilli e ha lavorato sulle vetture..

What is this strange thing falling from the sky? 🌧 We’ve not seen much rain for a while but it looks like we’ll experience a wet #FP3. #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/8ZOpoEOjzq — McLaren (@McLarenF1) July 21, 2018

11.55 Cinque minuti al semaforo verde. Si attende parecchia acqua, vedremo se i team vorranno utilizzare le gomme intermedie o preferiranno tenerle per le qualifiche..

11.53 Nel box Renault si attende Carlos Sainz…

11.52 Nel frattempo sembra aver ripreso a piovere sulla pista tedesca!

11.50 10 minuti al via della FP3!!

11.49 Ufficializzate alcune sostituzioni last minute. Max Verstappen e Valtteri Bottas hanno un nuovo cambio e non incorreranno in penalità

11.47 Pochi sorrisi, come sempre, in casa Williams. Tante prove di aerodinamica nelle due sessioni di ieri, ma le prestazioni sono lontanissime dai migliori

11.45 Chi, invece, ha messo in mostra il miglior passo gara è stato Daniel Ricciardo. Per sua sfortuna, tuttavia, dovrà partire dall’ultima posizione in griglia per colpa di una penalità per aver sostituito diverse componenti della Power Unit. Per l’australiano l’ultima edizione del GP di Germania sancì anche l’esordio della sue esultanza con la bevuta di champagne dalla scarpa..

The moment @danielricciardo introduced the #F1 world to the Shoey at the 2016 #GermanGP! 🏁🍾👞 pic.twitter.com/p6e5GDZqzL — Red Bull Racing (@redbullracing) July 21, 2018

11.43 Sebastian Vettel corre in casa (è nato a 30 minuti da Hockenheim) e vuole ripetere la vittoria di Silverstone. Ieri il tedesco è sembrato nascondersi, ma la sua SF71H non ha ancora trovato il giusto assetto. Sul giro secco, comunque, sarà lotta ad armi pari con Hamilton

Who’s fastest over one lap?

Who has the best race pace? All the stats you need ahead of this weekend's action >> https://t.co/SEaqyJJTvQ#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/rLEfVASIZv — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

11.41 Ottimo venerdì anche per la Mercedes, con Hamilton a pochi millesimi da Verstappen. L’inglese sembra il favorito per la pole position, ma ieri ha spiegato di essere rimasto colpito dalla grande velocità delle Ferrari sul veloce

11.40 Venti minuti al via della sessione!

11.39 Il più veloce della giornata di ieri è risultato Max Verstappen che, tuttavia, ha accusato problemi alla sua vettura in chiusura di FP2. Vedremo se oggi tutto sarà stato risolto.. L’olandese ha preceduto di pochi millesimi le due Mercedes e ha dimostrato che la RB14 è ottima nel primo e terzo settore

11.37 Uno sguardo anche dal paddock. L’asfalto sembra asciutto, ma il cielo non promette niente di buono..

11.35 Una splendida veduta del tracciato di Hockenheim. Il cielo, come si vede, è grigio e la possibilità di pioggia nel corso della FP3 è del 40%. Sale al 60% per quanto riguarda le qualifiche

FP3 coming up in 30 mins… It's an overcast day at Hockenheim ☁️#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/7iwB27uKIL — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

11.32 Poco meno di 30 minuti al via della terza sessione di prove libere che precedono le qualifiche che scatteranno alle ore 15.00

11.30 Bentornati a Hockenheim! Tutto è pronto per il sabato del Gran Premio di Germania, ha smesso di piovere da circa un’ora, tutto viene rimesso in gioco! Al momento cielo nuvolo e temperature più fresche di ieri

