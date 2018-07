Italia-Finlandia, Europei Under 19 calcio: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Comincia quest’oggi il cammino della nazionale Under 19 dell’Italia ai campionati d’Europa Under 19. Quest’anno la manifestazione si svolge in Finlandia ed è smistata tra due località, Seinäjoki e Vassa. Le due città, che contano circa 58.000 abitanti l’una e circa 66.000 l’altra, si trovano entrambe nel sud del Paese e distano appena un’ora di automobile l’una dall’altra.

Gli azzurrini debuttano proprio contro i padroni di casa della Finlandia: succederà allo Hietalahti Stadion di Vassa, che può contenere fino a 6.000 spettatori. L’orario di inizio è fissato alle ore 19. Le due squadre fanno parte del girone A assieme a Portogallo e Norvegia; nell’altro girone ci sono Turchia, Ucraina, Francia e Inghilterra. Le prime due di ogni girone accedono alle semifinali e si qualificano per i Mondiali Under 20 del 2019; le terze dei due gironi, invece, si andranno a scontrare in uno spareggio valevole per la rassegna iridata giovanile, che si terrà in Polonia.

PROGRAMMA E ORARIO

Lunedì 16 luglio – Europei Under 19

Hietalahti Stadion, Vassa, ore 19:00: Italia-Finlandia (differita su RaiSport+ HD alle 20:30)

Foto: Dziurek / Shutterstock.com