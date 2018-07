Ginnastica, Campionati Italiani 2018: oggi le Finali di Specialità. Programma, orario d’inizio, tv e streaming: come seguirli (8 luglio)

Oggi domenica 8 luglio si disputano le Finali di Specialità ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegnano ben dieci titoli (quattro femminili e sei maschili): ci aspetta una giornata ricca e impegnativa dalle ore 16.00, lo spettacolo non mancherà. I concorsi generali individuali di ieri sono valsi anche come qualificazione per gli atti conclusivi sugli attrezzi, oggi i migliori otto ginnasti si daranno battaglia.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle Finali di Specialità ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su volare.tv (a pagamento) e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 LUGLIO:

16.00 Finali di Specialità (maschile e femminile)

CAMPIONATI ITALIANI 2018: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

I Campionati Italiani Assoluti saranno trasmessi in diretta streaming su volare.tv (a pagamento, 9.95 euro).

(foto Giorgia Urbani)