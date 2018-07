Ginnastica, Campionati Italiani 2018: Finali di Specialità. Busato e Maggio, ritorno vincente. Sigillo Mori al libero, Villa top agli staggi

Alla Play Hall di Riccione si sono disputate le Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica. Nella nota località balneare in provincia di Rimini sono stati assegnati i dieci titoli sui singoli attrezzi.

VOLTEGGIO (femminile) – Successo scontato di Sofia Busato che si veste di tricolore dopo un anno dal brutto infortunio di Cluj-Napoca. La comasca non aveva sostanzialmente concorrenza, commette una piccola imprecisione sul doppio avvitamento (14.150) poi è brava sul secondo salto (13.850) e chiude con la media di 14.000 precedendo Irene Lanza (13.750) e Sara Ricciardi (13.350).

PARALLELE ASIMMETRICHE – Si doveva profilare una sfida a tre tra le Fate ma Elisa Iorio, stella sugli staggi, si chiama fuori a causa di un errore (chiuderà quarta, 13.100). A trionfare è così Giorgia Villa con un perentorio 14.150 (5.9): bis per la bergamasca dopo il successo di ieri nel concorso generale, sconfitta la coetanea Alice d’Amato (14.050). Terzo posto a sorpresa per Clara Colombo (13.150) visto che Giada Grisetti è caduta per la quarta volta consecutiva nel giro di una settimana (ottava con 11.850).

TRAVE – Lacrime di gioia per Martina Maggio che dopo l’infortunio dello scorso anno prima dei Mondiali ha saputo ritornare. Il trionfo sui 10cm può essere un ottimo trampolino di lancio per la brianzola, capace di confezionare un esercizio di sostanza (13.550, 5.2) con il quale batte la solita Giorgia Villa (13.250) e Sara Ricciardi (13.000). Grisetti quarta per mezzo decimo, errori per Iorio (11.800) e Martina Basile (11.500).

CORPO LIBERO (femminile) – Apoteosi per Lara Mori che a una settimana dall’oro conquistato ai Giochi del Mediterraneo si replica all’interno dei confini nazionali con un ottimo esercizio (13.600, 5.5) con il quale sconfitte Giorgia Villa per mezzo decimo, podio completato da Sara Ricciardi (13.000).

CORPO LIBERO (maschile) – Vince Ares Federici (14.150) davanti a Nicolò Mozzato (14.100) e Ludovico Edalli (13.700).

CAVALLO CON MANIGLIE – Simone Bresolin si impone nel duello con Edoardo De Rosa (13.400 contro 13.300), terzo Marco Sarrugerio (13.100).

ANELLI – Il risultato di maggior spessore tecnico del weekend arriva dal castello dove il solito Marco Lodadio piazza un notevole 14.900 (6.3): ormai è tra i top mondiali, bisogna pulire un po’ l’esecuzione. Alle sue spalle Salvatore Maresca (14.200) e Andrea Russo (13.750).

VOLTEGGIO (maschile) – La bella giornata di Ares Federici prosegue con la doppietta alla tavola (14.225). Sul podio anche Luca Lino Garza (14.100) e Marco Sarrugerio (13.950).

PARALLELE PARI – Ludovico Edalli conferma il pronostico della vigilia e, dopo aver vinto il concorso generale, si impone anche sul suo attrezzo preferito (14.400) sconfiggendo Marco Sarrugerio (14.200). Terzo posto per Fabrizio Valle (13.450).

SBARRA – Doppietta di Ludovico Edalli (14.150) che riesce a imporsi nei confronti di Nicolò Mozzato (14.000) e Andrea Russo (13.700).













(foto Giorgia Urbani)