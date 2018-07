LIVE Ginnastica, Campionati Italiani: Finali di Specialità in DIRETTA. Villa, Iorio, Busato e tante stelle: che lotta per i tricolori!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegnano i dieci tricolori sui vari attrezzi: si preannuncia un lungo pomeriggio in cui lo spettacolo non mancherà, ci sarà davvero da divertirsi. Sofia Busato è la grande favorita al volteggio, alle parallele si preannuncia il duello tra Giorgia Villa ed Elisa Iorio con Alice d’Amato e Giada Grisetti pronte a inserirsi, solita roulette alla trave, al corpo libero testa a testa tra Giorgia Villa e Lara Mori.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

Tutte le qualifiche alle finali di specialità













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

16.32 Sofia Busato 14.150 sul dty un po’ impreciso.

16.28 Campagnaro 14.250 col doppio avvitamento ma poi cade sul secondo salto.

16.20 Ricciardi con la media di 13.350 finisce dietro a Lanza.

16.18 Buon uno e mezzo di Ricciardi che prende 13.900.

16.15 Lanza chiude con la media di 13.750.

16.12 Lanza 13.950 sul primo volteggio.

16.10 INIZIA LA GARA!

16.00 Sta per finire il riscaldamento. Incominceremo con volteggio femminile e corpo libero maschile.

15.52 Si inizia alle ore 16.00, oggi si assegnerà i 10 tricolori sui vari attrezzi.

15.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica.